Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla osób, które mimo rześkiego powietrza planują odpoczynek nad wodą, płyną bardzo dobre wiadomości. Jedyne oficjalne, strzeżone kąpielisko w Chałupach jest dziś w pełni otwarte dla wczasowiczów. Na plaży nie odnotowano żadnych zagrożeń, a brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną przestrzeń do rekreacji.

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest OTWARTE. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C woda w Bałtyku ma aż 20°C, co stwarza bardzo ciekawe i przyjemne warunki do kąpieli. Przy niezwykle słabym wietrze (zaledwie 2 m/s) tafla wody pozostaje spokojna. Dane te pochodzą z pomiaru przeprowadzonego 12 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Urlopowicze obawiający się uciążliwego zakwitu glonów mogą odetchnąć z ulgą. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 5 sierpnia 2026 roku, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie czystości zaplanowano na 17 sierpnia 2026 roku, co gwarantuje stały i rzetelny monitoring bezpieczeństwa sanitarnego na tym obszarze.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowa pogoda w Chałupach to doskonały czas na aktywny relaks na świeżym powietrzu – rześkie 17°C w powietrzu, zaskakująco ciepła woda w morzu (20°C) oraz minimalny wiatr (2 m/s) tworzą idealne warunki do spacerów. Co ciekawe, dzisiejszy wieczór przyniesie niezwykłe widowisko astronomiczne – głębokie, częściowe zaćmienie Słońca, które na pomorskim niebie rozpocznie się po godzinie 19:10 i osiągnie swoje maksimum tuż przed zachodem słońca, około godziny 20:03. Będzie to niezapomniany widok dla każdego, kto zdecyduje się zakończyć dzień na plaży.

Należy jednak pamiętać, że morze bywa zdradliwe. Trwająca akcja poszukiwawcza zaginionego wczoraj windsurfera to mocne ostrzeżenie przed przecenianiem własnych sił. Złota zasada bezpiecznego plażowania brzmi prosto: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!

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