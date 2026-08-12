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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają
Warunki do wypoczynku na tutejszych plażach są dziś stabilne i wyjątkowo bezpieczne. Dzięki spokojnej aurze morze nie generuje wysokich fal, co stwarza świetną okazję do rekreacji dla wszystkich miłośników nadmorskiego klimatu. Na każdym ze strzeżonych kąpielisk w Jastrzębiej Górze wywieszono dziś białe flagi. Oto szczegółowe informacje dla poszczególnych wejść na plażę:
- Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura wody wynosi 17°C, a powietrza 19°C. Bardzo łagodny wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 18 sierpnia.
- Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Miejsce w pełni otwarte i strzeżone. Temperatura wody to 17°C, a powietrza 19°C. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 3 m/s. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu, a następny pobór próbek odbędzie się 19 sierpnia.
- Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Kąpielisko zaprasza turystów – jest otwarte. Zarówno temperatura wody (17°C), powietrza (19°C), jak i prędkość wiatru (3 m/s) gwarantują spokojny relaks. Woda spełnia wszelkie normy czystości, a kolejne badanie przewidziano na 18 sierpnia.
Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu wczasowiczów kluczową kwestią podczas letniego urlopu nad Bałtykiem jest obecność uciążliwych mikroorganizmów. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich wypoczywających w tym rejonie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano dziś zakwitu sinic. Zarówno oficjalne oceny czystości wody, jak i codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników na miejscu potwierdzają, że woda jest czysta, klarowna i w pełni bezpieczna do kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Chociaż napływające znad Europy chłodniejsze powietrze polarne morskie sprawia, że temperatura powietrza nad samym morzem wynosi dziś około 19°C, to bezchmurne niebo i pełne słońce doskonale rekompensują ten rześki powiew. Woda o temperaturze 17°C oraz słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s stwarzają idealne warunki do spacerów oraz aktywnego wypoczynku. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą jest najważniejsze. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być uważne obserwowanie masztów ratowniczych i stosowanie się do koloru wywieszonej flagi. Biała flaga oznacza bezpieczne warunki do kąpieli, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – zawsze słuchajmy poleceń wykwalifikowanych ratowników i nie ryzykujmy zdrowia na niestrzeżonych odcinkach plaży.