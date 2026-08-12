Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Osoby planujące wypoczynek nad Zatoką Pucką mają powody do radości. Warunki na plaży są dziś znakomite do relaksu, a woda w pełni zachęca do pływania. Choć temperatura powietrza wynosi 18°C, to woda w morzu jest o stopień cieplejsza i osiąga przyjemne 19°C. Przy niezwykle łagodnym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s, tafla wody jest niemal idealnie gładka, co stwarza wspaniałe warunki do rekreacji, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Na plażowiczów czeka oficjalnie monitorowane kąpielisko:

Kąpielisko Mechelinki – OTWARTE. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody została przeprowadzona 7 sierpnia 2026 roku, a kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia 2026 roku. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bez przeszkód wchodzić do wody.

Warto dodać, że spokojna obecnie tafla wody po niedawnych, niezwykle widowiskowych zmaganiach windsurfingowych w olimpijskiej klasie iQFOiL, znów należy przede wszystkim do plażowiczów szukających odprężenia.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiali się uciążliwych zakwitów, tak charakterystycznych dla cieplejszych dni w tym rejonie. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Choć jeszcze na początku sierpnia Sanepid tymczasowo zamknął to miejsce z powodu zakwitu, sytuacja szybko uległa poprawie i woda ponownie została uznana za w pełni bezpieczną do kąpieli. Obecnie stan wody jest pod stałą obserwacją, a brak kożucha sinicowego na powierzchni gwarantuje komfortowy i bezpieczny powrót do fal.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mechelinkach przynosi umiarkowaną letnią aurę ze stabilną temperaturą powietrza wynoszącą 18°C oraz temperaturą wody na poziomie 19°C. Niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 2 m/s) sprawia, że odczuwalny chłód jest minimalny, a plażowanie jest niezwykle przyjemne. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Złota zasada każdego plażowicza to bezwzględne kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do morza oraz stosowanie się do wszelkich poleceń służb ratowniczych. Jeśli na maszt trafi czerwona flaga – bez dyskusji rezygnujemy z kąpieli.

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