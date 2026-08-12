Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Dziś na żadnym z monitorowanych kąpielisk w rejonie Władysławowa nie powiewa czerwona flaga, co oznacza, że warunki sprzyjają bezpiecznej kąpieli. Morze jest spokojne, a sprzyjający wiatr ułatwia relaks nad wodą. Co ciekawe, trwająca w sierpniu odbudowa tutejszych plaż sprawia, że miejsca na parawany i koce jest znacznie więcej niż w poprzednich tygodniach, gdyż na brzeg trafiają tysiące ton piasku z dna morza.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę według stanu na 12 sierpnia:

Władysławowo, wejście na plażę nr 10: Bardzo rzadka sytuacja – temperatura wody wynosi aż 20°C , podczas gdy temperatura powietrza to 16°C (wejście do wody przyniesie więc przyjemne ocieplenie!). Wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli, a kolejną ocenę stanu wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Bardzo rzadka sytuacja – temperatura wody wynosi aż , podczas gdy temperatura powietrza to (wejście do wody przyniesie więc przyjemne ocieplenie!). Wiatr wieje z prędkością . Woda jest przydatna do kąpieli, a kolejną ocenę stanu wody zaplanowano na 17 sierpnia. Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza to przyjemne 20°C , natomiast woda w tym miejscu ma 16°C . Prędkość wiatru wynosi 2 m/s . Stan wody jest w pełni bezpieczny (kolejne badanie 17 sierpnia).

Temperatura powietrza to przyjemne , natomiast woda w tym miejscu ma . Prędkość wiatru wynosi . Stan wody jest w pełni bezpieczny (kolejne badanie 17 sierpnia). Władysławowo, wejście na plażę nr 4: Identyczne, stabilne warunki. Słupek rtęci w powietrzu wskazuje 20°C , a w wodzie 16°C przy łagodnym wietrze 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli (kolejne badanie 17 sierpnia).

Identyczne, stabilne warunki. Słupek rtęci w powietrzu wskazuje , a w wodzie przy łagodnym wietrze . Woda przydatna do kąpieli (kolejne badanie 17 sierpnia). Władysławowo, wejście na plażę nr 6: Temperatura powietrza wynosi 20°C , wody – 16°C . Delikatny wiatr 2 m/s sprawia, że fale są minimalne. Woda czysta (badanie kontrolne 17 sierpnia).

Temperatura powietrza wynosi , wody – . Delikatny wiatr sprawia, że fale są minimalne. Woda czysta (badanie kontrolne 17 sierpnia). Władysławowo, wejście na plażę nr 9: Sytuacja bez zmian: powietrze 20°C , woda 16°C , wiatr 2 m/s . Następne badanie czystości wody zaplanowano tu na 19 sierpnia.

Sytuacja bez zmian: powietrze , woda , wiatr . Następne badanie czystości wody zaplanowano tu na 19 sierpnia. Chłapowo, wejście na plażę nr 12: Warunki idealne do popołudniowego relaksu. Temperatura powietrza osiąga 20°C , wody 16°C przy wietrze 2 m/s . Woda oceniona jako zdatna do kąpieli (kolejne badanie 17 sierpnia).

Warunki idealne do popołudniowego relaksu. Temperatura powietrza osiąga , wody przy wietrze . Woda oceniona jako zdatna do kąpieli (kolejne badanie 17 sierpnia). Chłapowo, wejście na plażę nr 14: Podobnie jak na sąsiednim kąpielisku, odnotowano 20°C w powietrzu i 16°C w wodzie. Wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s. Kolejne badanie czystości wody odbędzie się 17 sierpnia.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich turystów obawiających się corocznego problemu z zakwitem alg i cyjanobakterii mamy świetną wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach we Władysławowie oraz w Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich wymienionych punktach jest w pełni przejrzysta, wolna od zielonego kożucha i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Choć w pierwszej dekadzie sierpnia problem z sinicami pojawiał się lokalnie na innych odcinkach Półwyspu Helskiego, np. w Jastarni czy Juracie, to sytuacja tam szybko wróciła do normy, a samo Władysławowo pozostaje całkowicie wolne od tego uciążliwego zjawiska.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza we Władysławowie i Chłapowie oscyluje wokół przyjemnych 20°C (z lokalnym wyjątkiem na wejściu nr 10, gdzie wynosi 16°C), a woda w Bałtyku ma rześkie 16°C (na wejściu nr 10 wyjątkowo aż 20°C). Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje, że morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki do bezpiecznej rekreacji.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą to nasza wspólna odpowiedzialność. Złota zasada plażowicza brzmi: bez względu na poranną prognozę pogody, zawsze po przyjściu na plażę należy sprawdzić aktualny kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Jeśli ratownicy wywieszą czerwoną flagę, oznacza to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń służb ratunkowych i dbajmy o siebie oraz swoich bliskich podczas letniego wypoczynku!

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