Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Dzięki łagodnym warunkom wiatrowym i spokojnemu morzu na wszystkich strzeżonych plażach w mieście powiewają dziś białe flagi, co oznacza pełne pozwolenie na kąpiel. Nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwa profesjonalny zespół 31 ratowników dysponujących specjalistycznym sprzętem motorowodnym oraz defibrylatorami AED. Warto dodać, że plaże Gdynia Śródmieście oraz Gdynia Orłowo są świetnie przystosowane dla osób z ograniczoną mobilnością, a w Śródmieściu dostępny jest specjalny wózek amfibia ułatwiający wejście do wody.

Oto szczegółowy raport z warunków na poszczególnych gdyńskich kąpieliskach na dzień 16 lipca:

Gdynia Śródmieście: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co gwarantuje bardzo spokojną taflę wody. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano na 20 lipca, a dotychczasowe oceny potwierdzają jej doskonałą przydatność do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co gwarantuje bardzo spokojną taflę wody. Kolejne rutynowe badanie czystości wody zaplanowano na 20 lipca, a dotychczasowe oceny potwierdzają jej doskonałą przydatność do kąpieli. Gdynia Redłowo: To najcieplejszy punkt na gdyńskim wybrzeżu tego dnia – temperatura powietrza wynosi tu 22°C, a woda osiągnęła 19°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s warunki do pływania są idealne.

To najcieplejszy punkt na gdyńskim wybrzeżu tego dnia – temperatura powietrza wynosi tu 22°C, a woda osiągnęła 19°C. Przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s warunki do pływania są idealne. Gdynia Orłowo: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 19°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi w cieniu słynnego klifu.

Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 19°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi w cieniu słynnego klifu. Gdynia Babie Doły: Północne kąpielisko Gdyni notuje temperaturę powietrza na poziomie 21°C oraz nieco chłodniejszą wodę o temperaturze 18°C. Wiatr wiejący z prędkością 2 m/s tworzy idealne warunki na relaksujący dzień na plaży.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Podczas gdy w niektórych rejonach województwa pomorskiego w połowie lipca odnotowano lokalne zakwity sinic powodujące zamknięcie kąpielisk, Gdynia pozostaje całkowicie wolna od tego problemu. Na żadnym z czterech monitorowanych gdyńskich kąpielisk nie stwierdzono obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Woda jest czysta, bezpieczna i w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdzają regularne analizy sanitarno-epidemiologiczne. Sytuacja jest stale monitorowana zarówno przez ratowników na wieżach, jak i służby sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 16 lipca w Gdyni panuje stabilna, umiarkowanie ciepła pogoda z temperaturami powietrza w granicach 20-22°C oraz wodą o temperaturze 18-19°C. Słaby wiatr rzędu 1-2 m/s nie stwarza zagrożenia wysokimi falami. Choć synoptycy IMGW ostrzegają przed falami upałów oraz burzami w innych częściach kraju, nad gdyńskim morzem panuje spokojna, bezpieczna aura. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek zależy przede wszystkim od nas samych. Złota zasada plażowicza to bezwzględne przestrzeganie wskazań flag wywieszanych przez ratowników – biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze słuchajmy poleceń personelu ratowniczego i korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych stref.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie