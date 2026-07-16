Sinice Mechelinki. Czy w Mechelinkach można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-16 10:01

Przeważnie słoneczna aura nad Zatoką Pucką zaprasza dziś do spędzenia wolnego czasu nad wodą. Na plaży w Mechelinkach 16 lipca odnotowano znakomite warunki do wypoczynku przy bardzo łagodnym wietrze i przyjemnych temperaturach. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeszkód, a woda jest w pełni bezpieczna dla kąpiących się.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Mechelinkach. O bezpieczeństwie kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mechelinki. Czy w Mechelinkach można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla wszystkich planujących orzeźwiającą kąpiel czekają doskonałe wiadomości – tutejsza plaża jest w pełni otwarta dla miłośników morskich kąpieli. Wyjątkowo spokojna aura sprzyja bezpiecznej rekreacji. Na plażowiczów czeka czysty brzeg i woda o bardzo zachęcających parametrach. Oto szczegółowe warunki, jakie zarejestrowano na kąpielisku:

  • Kąpielisko Mechelinki: woda jest w pełni przydatna do kąpieli, a brak czerwonej flagi oznacza, że wejście do morza jest całkowicie dozwolone.
  • Temperatura powietrza: przyjemne 19°C, co w połączeniu z przeważnie słonecznym niebem stwarza świetny klimat do wypoczynku.
  • Temperatura wody: aż 20°C – co ciekawe, woda w Zatoce Puckiej jest dziś cieplejsza niż powietrze!
  • Prędkość wiatru: zaledwie 1 m/s, co oznacza niemal idealną flautę na morzu i brak uciążliwych podmuchów.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic w okresie letnim często budzi niepokój urlopowiczów, jednak w tym przypadku napływają wyłącznie dobre wiadomości. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody została przeprowadzona przez Główny Inspektorat Sanitarny 12 lipca i jednoznacznie potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 22 lipca, co pozwala plażowiczom cieszyć się bezpiecznym relaksem bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Mechelinkach są wręcz wymarzone dla osób ceniących sobie spokój, ciepłą wodę o temperaturze 20°C i łagodny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s. Warto jednak pamiętać, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od odpowiedzialności samych wypoczywających. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: zawsze sprawdzaj barwę flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń oraz komunikatów ratowników pełniących dyżur na kąpielisku. Nawet przy tak spokojnym morzu czujność i rozwaga na plaży to podstawa udanego urlopu.

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