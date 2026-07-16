Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Plaże w Rewie są dzisiaj w pełni dostępne dla turystów i mieszkańców, a na masztach nie powiewają żadne czerwone flagi. Po krótkiej przerwie spowodowanej wykryciem bakterii Escherichia coli pod koniec ubiegłego tygodnia, najnowsze kontrole sanitarne potwierdziły, że woda ponownie nadaje się do bezpiecznych kąpieli. Dla wczasowiczów oznacza to pełną swobodę – obie strony malowniczego, rewskiego cypla są dziś otwarte. Oto szczegółowe warunki na monitorowanych kąpieliskach:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi 19°C , natomiast woda w zatoce ma przyjemne 20°C . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Ostatnia ocena jakości wody z 12 lipca 2026 roku potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, co oznacza zniesienie wcześniejszych ograniczeń. Kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca 2026 roku.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w zatoce ma przyjemne . Wiatr jest bardzo słaby i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia ocena jakości wody z 12 lipca 2026 roku potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, co oznacza zniesienie wcześniejszych ograniczeń. Kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca 2026 roku. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Kąpielisko jest OTWARTE. Warunki termiczne są identyczne – temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to 20°C. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s. Oficjalne badanie czystości wody z 10 lipca 2026 roku również wykazało stuprocentową przydatność do kąpieli. Następne badanie kontrolne odbędzie się 22 lipca 2026 roku.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, zielonego zakwitu wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Podczas gdy w niektórych innych pomorskich kurortach turyści muszą mierzyć się z czerwonymi flagami, woda na rewskich plażach zachowuje wysoką jakość i jest całkowicie wolna od toksycznych organizmów. Można więc śmiało korzystać z uroków tutejszego mikroklimatu bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rewie sprzyja spokojnemu, rodzinnemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscylująca wokół 19°C w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (1 m/s) stwarza doskonałe warunki do rekreacji, a woda o temperaturze 20°C zachęca do kąpieli. Należy jednak pamiętać, że sytuacja nad morzem bywa bardzo dynamiczna i może zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne kontrolowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosowanie się do poleceń ratowników strzegących kąpieliska.

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