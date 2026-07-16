Sinice Władysławowo. Czy we Władysławowie można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po ostatnich niepokojach pogodowych, kiedy to silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag w całym regionie, sytuacja na plażach uległa diametralnej poprawie. Wiatr ucichł do niemal niewyczuwalnego zefirka, a morze uspokoiło się, dzięki czemu na wszystkich stanowiskach powiewają dziś białe flagi. To doskonały moment na kąpiel – zwłaszcza że temperatura wody w niektórych miejscach osiągnęła bardzo przyjemne wartości.

Oto szczegółowy wykaz otwartych plaż w gminie Władysławowo wraz z aktualnymi parametrami:

Władysławowo – wejście na plażę nr 10: Temperatura wody wynosi aż 21°C , przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.

Temperatura wody wynosi aż , przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Władysławowo – wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Woda w tym miejscu ma temperaturę 20°C , powietrze 18°C. Warunki są wyjątkowo spokojne, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s.

Woda w tym miejscu ma temperaturę , powietrze 18°C. Warunki są wyjątkowo spokojne, a prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 4: Kolejne miejsce z wodą o temperaturze 21°C i łagodnym wiatrem (2 m/s). Temperatura powietrza to stabilne 18°C.

Kolejne miejsce z wodą o temperaturze i łagodnym wiatrem (2 m/s). Temperatura powietrza to stabilne 18°C. Władysławowo – wejście na plażę nr 6: Warunki identyczne jak przy wejściu nr 4 – przyjemna woda o temperaturze 21°C , powietrze 18°C i wiatr 2 m/s.

Warunki identyczne jak przy wejściu nr 4 – przyjemna woda o temperaturze , powietrze 18°C i wiatr 2 m/s. Władysławowo – wejście na plażę nr 9: Temperatura wody sięga 20°C , przy temperaturze powietrza 18°C i wietrze 2 m/s.

Temperatura wody sięga , przy temperaturze powietrza 18°C i wietrze 2 m/s. Chłapowo – wejście na plażę nr 12: Na sąsiadującej z Władysławowem plaży w Chłapowie woda ma 20°C , a niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) stwarza idealne warunki do odpoczynku.

Na sąsiadującej z Władysławowem plaży w Chłapowie woda ma , a niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) stwarza idealne warunki do odpoczynku. Chłapowo – wejście na plażę nr 14: Komfortowe warunki – woda o temperaturze 20°C, powietrze 18°C i minimalny wiatr 1 m/s.

Wszystkie badania jakości wody potwierdzają jej pełne bezpieczeństwo, co oznacza, że turyści mogą bez obaw planować dzisiejszy relaks nad brzegiem morza.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Choć w tym sezonie letnim media donoszą o wyjątkowo wczesnych zakwitach sinic w głębi Morza Bałtyckiego, rejestrowanych nawet przez satelity, mamy doskonałe wiadomości dla wypoczywających w tym regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich wymienionych punktach jest w pełni przejrzysta, wolna od groźnych toksyn i oficjalnie zaklasyfikowana przez inspektorat sanitarny jako zdatna do kąpieli. Plażowicze mogą bez przeszkód korzystać z uroków letniego orzeźwienia bez obaw o zdrowotne konsekwencje.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień we Władysławowie przynosi stabilną, choć umiarkowaną temperaturę powietrza wynoszącą 18°C. Prawdziwym zaskoczeniem jest jednak temperatura wody w Bałtyku, która miejscami sięga aż 21°C, co czyni ją cieplejszą od otaczającego powietrza! Dzięki bardzo słabemu wiatrowi (od 1 do 2 m/s) odczuwalny komfort na plaży jest bardzo wysoki, a brak fal stwarza idealne warunki do pływania.

Mimo tak sprzyjającej aury pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilkunastu minut. Tylko biała flaga uprawnia do bezpiecznej kąpieli, a bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników to najlepsza gwarancja udanego i bezpiecznego urlopu.

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