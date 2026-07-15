Sinice Łeba. Czy w Łebie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Po gwałtownym załamaniu pogody z ubiegłego tygodnia, kiedy to nadmorskie miejscowości zmagały się ze skutkami silnego sztormu, nad łebskie plaże powrócił upragniony spokój. Choć słońce zachęca do wypoczynku, warto przygotować się na rześką kąpiel. Wszystko przez zjawisko upwellingu – silny wiatr odpędził cieplejsze powierzchniowe warstwy wody, przez co temperatura Bałtyku gwałtownie spadła do 17°C. Na szczęście sprzyjający wiatr wiejący z prędkością zaledwie 3 m/s i przyjemna temperatura powietrza wynosząca 18°C tworzą idealną aurę do wypoczynku na brzegu.

Dla turystów przygotowano także dodatkowe udogodnienia i atrakcje. Na plaży pojawiły się nowe drewniane podesty plażowe o wartości 100 tysięcy złotych, ułatwiające poruszanie się osobom z wózkami i niepełnosprawnym. Co więcej, przy zejściu nr 18 można podziwiać imponujące piramidy z piasku, które po zmroku są spektakularnie podświetlane.

Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska w Łebie są w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów. Oto szczegółowy wykaz warunków z 15 lipca:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości pochodzi z 9 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 21 lipca). Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi).

woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości pochodzi z 9 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 21 lipca). Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 3 m/s. Kąpielisko jest (brak czerwonej flagi). Kąpielisko przy plaży „B” w Łebie: woda została uznana za przydatną do kąpieli (ocena z 9 lipca, następna 21 lipca). Temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, przy łagodnym wietrze 3 m/s. Kąpielisko pozostaje otwarte .

woda została uznana za przydatną do kąpieli (ocena z 9 lipca, następna 21 lipca). Temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, przy łagodnym wietrze 3 m/s. Kąpielisko pozostaje . Kąpielisko przy plaży C w Łebie: woda pomyślnie przeszła badania sanitarne (ocena z 9 lipca, następna 21 lipca). Temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 17°C, a wiatr osiąga 3 m/s. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest otwarte.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się charakterystycznego, zielonego kożucha czekają znakomite wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano zakwitu sinic. Badania przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdzają, że woda jest w pełni czysta i bezpieczna dla zdrowia. Niska temperatura wody po minionym sztormie oraz sprzyjające prądy morskie skutecznie powstrzymują rozwój tych mikroorganizmów, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo kąpiących się.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecna aura w Łebie sprzyja rekreacji. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i słabym wietrze o prędkości 3 m/s, spacerowicze i miłośnicy plażowania mogą liczyć na udany dzień. Warto jednak pamiętać, że rześki Bałtyk (17°C) wymaga ostrożności – przed wejściem do wody należy się stopniowo schładzać, aby uniknąć szoku termicznego. Niezależnie od panujących warunków, złotą zasadą każdego plażowicza jest uważne obserwowanie masztu ratowniczego. Należy zawsze sprawdzać kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosować się do poleceń oraz wskazówek ratowników dbających o bezpieczeństwo na kąpieliskach.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie