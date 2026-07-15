Sinice Gdynia. Czy w Gdyni można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują relaks nad wodą, na horyzoncie widać znakomite informacje – wszystkie cztery gdyńskie kąpieliska są dziś w pełni otwarte i bezpieczne dla kąpiących się. Po okresie niespokojnej aury, która przyniosła ograniczenia na wielu pomorskich plażach, zatoka w okolicach Gdyni uspokoiła się, a ratownicy wywiesili białe flagi zezwalające na bezpieczną kąpiel. Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Gdynia Babie Doły: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma przyjemne 18°C. Wiatr jest bardzo słaby, osiąga zaledwie 2 m/s. Ostatnie badanie z 3 lipca potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli (kolejne zaplanowano na 20 lipca).

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma przyjemne 18°C. Wiatr jest bardzo słaby, osiąga zaledwie 2 m/s. Ostatnie badanie z 3 lipca potwierdziło pełną przydatność wody do kąpieli (kolejne zaplanowano na 20 lipca). Gdynia Orłowo: Kąpielisko jest otwarte . Powietrze nagrzało się do 19°C, a woda ma 18°C. Niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) stwarza idealne warunki do wypoczynku z dziećmi. Woda jest czysta i bezpieczna.

Kąpielisko jest . Powietrze nagrzało się do 19°C, a woda ma 18°C. Niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) stwarza idealne warunki do wypoczynku z dziećmi. Woda jest czysta i bezpieczna. Gdynia Redłowo: Kąpielisko jest otwarte . Termometry wskazują tu 17°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Delikatny wiatr o prędkości 1 m/s sprawia, że woda jest bardzo spokojna. Jakość wody bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Kąpielisko jest . Termometry wskazują tu 17°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Delikatny wiatr o prędkości 1 m/s sprawia, że woda jest bardzo spokojna. Jakość wody bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gdynia Śródmieście: Kąpielisko jest otwarte. To najcieplejsze miejsce dzisiejszego dnia – woda osiągnęła temperaturę aż 19°C, przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C. Wiatr o sile 1 m/s niemal nie jest odczuwalny, co sprzyja długim kąpielom.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic co roku elektryzuje turystów planujących urlop nad polskim morzem, szczególnie że w tym sezonie pierwsze zakwity odnotowano na Bałtyku wyjątkowo wcześnie. Dla osób wypoczywających w Gdyni napływają jednak świetne wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie stwierdzono obecności tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Oficjalne badania potwierdzają pełną przydatność wody do kąpieli na wszystkich gdyńskich plażach, a woda w Zatoce Gdańskiej pozostaje wolna od sinic. Sytuacja jest stabilna, jednak ze względu na to, że wysokie temperatury sprzyjają ich nagłemu rozwojowi, warto na bieżąco śledzić komunikaty i obserwować barwę wody przy brzegu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdyni przynosi stabilną, choć umiarkowaną pogodę z temperaturami powietrza oscylującymi wokół 17-19°C oraz wyjątkowo spokojnym morzem – wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1-2 m/s niemal nie powoduje falowania. Co ciekawe, woda w zatoce jest na ogół bardzo zbliżona temperaturą do powietrza, a w Śródmieściu nawet je przewyższa, osiągając 19°C. Warto pamiętać, że letnia aura i warunki na kąpieliskach potrafią zmienić się bardzo dynamicznie w ciągu dnia. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne sprawdzanie oznakowania przed wejściem do wody oraz stosowanie się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Nawet przy tak zachęcających warunkach jak dzisiejsze, przed wejściem do wody zawsze należy upewnić się, jaka flaga powiewa nad kąpieliskiem.

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