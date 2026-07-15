Sinice Gdańsk. Czy w Gdańsku można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Gdańsku? Lista otwartych plaż

Słoneczna aura i powracające ocieplenie sprawiają, że warunki do plażowania są dziś doskonałe. Na większości gdańskich plaż powiewa biała flaga, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne. Oto lista otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza wynosi 18°C , a wody 18°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 2 m/s . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z łagodną prędkością . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Gdańsk Jelitkowo – termometry pokazują 18°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Prędkość wiatru to zaledwie 2 m/s .

– termometry pokazują w powietrzu i w wodzie. Prędkość wiatru to zaledwie . Gdańsk Sobieszewo – tu woda jest najcieplejsza i ma aż 19°C przy temperaturze powietrza 17°C . Wiatr osiąga prędkość 2 m/s .

– tu woda jest najcieplejsza i ma aż przy temperaturze powietrza . Wiatr osiąga prędkość . Gdańsk Stogi – jedno z najpopularniejszych kąpielisk oferuje dziś wodę o temperaturze 18°C i taką samą temperaturę powietrza ( 18°C ), przy wietrze 2 m/s .

– jedno z najpopularniejszych kąpielisk oferuje dziś wodę o temperaturze i taką samą temperaturę powietrza ( ), przy wietrze . Gdańsk Świbno – bardziej kameralne kąpielisko notuje dziś 18°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s .

– bardziej kameralne kąpielisko notuje dziś w powietrzu oraz w wodzie. Wiatr wieje z prędkością . Hallera Gdańsk Brzeźno – temperatura powietrza i wody wynosi po 18°C , a wiatr to spokojne 2 m/s .

– temperatura powietrza i wody wynosi po , a wiatr to spokojne . Molo Gdańsk Brzeźno – w rejonie molo warunki są identyczne: 18°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr o sile 2 m/s .

– w rejonie molo warunki są identyczne: w powietrzu, w wodzie oraz wiatr o sile . Piastowska Gdańsk Jelitkowo – parametry to 18°C (powietrze), 18°C (woda) oraz wiatr o prędkości 2 m/s.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Gdańsku

Mimo ogólnie spokojnej aury, specyficzne ukształtowanie dna morskiego oraz pozostałości po niedawnym załamaniu pogody sprawiają, że w jednym miejscu trzeba zrezygnować z wchodzenia do morza. Wywieszono tam czerwoną flagę:

Gdańsk Orle – kąpielisko zostało zamknięte, a powodem wywieszenia czerwonej flagi są wysoka fala i silne prądy wsteczne. Choć temperatura powietrza wynosi 17°C, wody 17°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s, to podwodne prądy stwarzają poważne zagrożenie dla kąpiących się.

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się uciążliwych glonów wieści są znakomite – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano dziś obecności sinic. Choć na początku sezonu wakacyjnego wysokie temperatury doprowadziły do gwałtownego zakwitu cyjanobakterii i konieczności zamknięcia części plaż, obecnie sytuacja uległa diametralnej poprawie. Bałtyckie prądy oraz silniejsze falowanie skutecznie rozgoniły toksyczny kożuch, a najnowsze badania Sanepidu potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Plażowicze mogą więc bez obaw korzystać z uroków gdańskiego wybrzeża.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdańsku przynosi przyjemne temperatury oscylujące wokół 17°C – 18°C w cieniu, natomiast woda w Bałtyku ma równe 17°C – 19°C. Przy słabym wietrze wiejącym głównie z prędkością 2 m/s, odczuwalna temperatura na rozgrzanej słońcem plaży jest znacznie wyższa i sprzyja wypoczynkowi. Wybierając się nad wodę, warto jednak pamiętać o złotej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze należy sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowników. Choć pogoda wydaje się idealna, czerwona flaga na kąpielisku Gdańsk Orle przypomina, że morze bywa zdradliwe – silne prądy wsteczne są niewidoczne z brzegu, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR może uratować życie.

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