Dramat w centrum Bytowa. Nie żyje 36-latek. O krok od śmierci była też kobieta

Dramatyczne sceny w centrum Bytowa. Pobity 36-latek nie przeżył

Do dramatycznych wydarzeń doszło w czwartek, 9 lipca, w centrum Bytowa. Z ustaleń śledczych wynika, że trzej mężczyźni w wieku 28, 30 i 37 lat zaatakowali 36-latka oraz 44-letnią kobietę. Najciężej ranny został mężczyzna, którego w stanie zagrażającym życiu przewieziono do szpitala.

- Policjanci natychmiast przystąpili do wyjaśniania sprawy. Na miejscu pracował technik, który przeprowadził szczegółowe oględziny i zabezpieczył materiał dowodowy. Śledczy przesłuchali również świadków zdarzenia. Działania funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia tożsamości napastników i ich zatrzymania – informuje Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Areszt dla napastników z Bytowa. Grożą im surowe kary

Po zatrzymaniu podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w pobiciu, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego. Kilka dni po ataku 36-latek zmarł w szpitalu.

Jak podkreślają śledczy, postępowanie nadal jest prowadzone pod nadzorem prokuratora, a dalszy jego przebieg będzie zależał od wyników sekcji zwłok.

- Kluczowe dla dalszego toku będą wyniki zleconej sekcji zwłok. Po jej wykonaniu kwalifikacja prawna czynu najprawdopodobniej zostanie zmieniona na udział w pobiciu, ze skutkiem śmiertelnym. Za to przestępstwo przewidziana jest surowa kara, a sprawcom grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności – dodaje Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.

Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich trzech podejrzanych na okres trzech miesięcy.

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