Sinice Ustka. Czy w Ustce można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Wiatr, który jeszcze niedawno wzburzał morskie fale, niemal całkowicie ucichł, co pozwoliło ratownikom na usteckich plażach na zmianę flag na białe. Dodatkowo na plaży wystartowały dziś wyczekiwane Plażowe Mistrzostwa Budowniczych, co przyciąga tłumy chętnych do wspólnej, kreatywnej zabawy. Aktualnie oba oficjalne, strzeżone kąpieliska w mieście są w pełni otwarte i bezpieczne dla wszystkich miłośników morskich kąpieli.

Oto szczegółowy wykaz warunków na usteckich plażach:

Ustka Wschód: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a woda w Bałtyku nagrzała się do 19°C . Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna. Oficjalna ocena czystości wody z 15 lipca potwierdza pełną przydatność do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku nagrzała się do . Słaby wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że tafla wody jest spokojna. Oficjalna ocena czystości wody z 15 lipca potwierdza pełną przydatność do kąpieli. Ustka Zachód II: Kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak po wschodniej stronie, temperatura powietrza to 20°C, a temperatura wody wynosi 19°C. Delikatny wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje znakomite warunki do rekreacji. Woda została zbadana 15 lipca i jest w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Wiele osób planujących urlop obawia się nagłego zakwitu sinic, które potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym regionie. Na monitorowanych usteckich kąpieliskach nie odnotowano żadnych śladów zakwitu tych mikroorganizmów. Oficjalne badania próbek wody przeprowadzone przez służby sanitarne 15 lipca jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Można bez obaw cieszyć się urokami Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Stabilne warunki z temperaturą powietrza sięgającą 20°C, ciepłą jak na Bałtyk wodą o temperaturze 19°C oraz niemal bezwietrzną aurą (2 m/s) tworzą idealny klimat na rodzinne plażowanie. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od nas samych. Choć dziś warunki są doskonałe, ratownicy apelują o rozwagę, unikanie brawury po spożyciu alkoholu oraz kąpanie się wyłącznie w strefach strzeżonych. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest uważne obserwowanie masztu ratowniczego – wchodźmy do wody tylko wtedy, gdy powiewa na nim biała flaga, i bezwzględnie stosujmy się do poleceń czuwających nad naszym bezpieczeństwem służb.

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