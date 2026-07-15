Sinice Rowy. Czy w Rowach można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Połowa lipca przynosi doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w tym urokliwym kurorcie. Na żadnej z plaż w Rowach nie obowiązuje dziś zakaz wchodzenia do wody. Wszystkie siedem monitorowanych kąpielisk jest w pełni bezpiecznych i otwartych dla turystów. To doskonała okazja, by po okresie silniejszych wiatrów na Bałtyku nadrobić zaległości w plażowaniu.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a wody w morzu 18°C . Wiatr wieje z prędkością 3 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 11 lipca, kolejne zaplanowano na 27 lipca).

Temperatura powietrza wynosi , a wody w morzu . Wiatr wieje z prędkością . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 11 lipca, kolejne zaplanowano na 27 lipca). Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne warunki jak na sąsiedniej plaży. Powietrze ma 21°C , woda 18°C , a wiatr to łagodne 3 m/s . Kąpiel jest w 100% dozwolona.

Identyczne warunki jak na sąsiedniej plaży. Powietrze ma , woda , a wiatr to łagodne . Kąpiel jest w 100% dozwolona. Rowy Zachód Apator: Zachodnia część kurortu również kusi świetną aurą. Temperatura powietrza osiąga 21°C , woda ma przyjemne 18°C przy słabym wietrze wiejącym z prędkością 3 m/s .

Zachodnia część kurortu również kusi świetną aurą. Temperatura powietrza osiąga , woda ma przyjemne przy słabym wietrze wiejącym z prędkością . Rowy Zachód Centralne: Kolejne z chętnie wybieranych kąpielisk na zachodzie zachowuje stabilne parametry: powietrze 21°C , woda 18°C , wiatr 3 m/s . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych.

Kolejne z chętnie wybieranych kąpielisk na zachodzie zachowuje stabilne parametry: powietrze , woda , wiatr . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco bardziej rześki poranek w tej części – temperatura powietrza wynosi 20°C , a woda ma 17°C . Wiatr jest odrobinę silniejszy, osiąga 4 m/s , lecz woda pozostaje bezpieczna i zdatna do kąpieli.

Nieco bardziej rześki poranek w tej części – temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Wiatr jest odrobinę silniejszy, osiąga , lecz woda pozostaje bezpieczna i zdatna do kąpieli. Rowy Zachód Radomsko: Warunki zbliżone do sąsiedniej strefy domków – powietrze ma 20°C , woda 17°C , a prędkość wiatru wynosi 4 m/s .

Warunki zbliżone do sąsiedniej strefy domków – powietrze ma , woda , a prędkość wiatru wynosi . Rowy Zachód Słoneczko: Bardzo popularne kąpielisko, na którym powietrze nagrzało się do 20°C, natomiast woda ma 18°C. Wiatr osiąga prędkość 4 m/s.

Dzięki umiarkowanemu wiatrowi fale są dziś niewielkie, co ułatwia bezpieczne korzystanie z morskich uroków zarówno dorosłym, jak i najmłodszym turystom.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Choć w mediach społecznościowych oraz komunikatach satelitarnych pojawiały się na początku wakacji niepokojące informacje o wczesnych zakwitach sinic w otwartych wodach Bałtyku, mamy znakomite wiadomości dla osób wypoczywających w Rowach. Na żadnym z siedmiu lokalnych kąpielisk nie odnotowano obecności tych toksycznych mikroorganizmów.

Zarówno oceny wizualne ratowników na plażach, jak i oficjalne, regularne badania czystości wody potwierdzają, że woda jest krystaliczna, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Sytuacja w regionie jest stabilna, jednak ze względu na dynamiczne zmiany temperatur warto na bieżąco śledzić komunikaty i obserwować wodę przy samym brzegu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Rowach to idealna okazja do spokojnego, bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Temperatura powietrza oscylująca wokół 20-21°C w połączeniu z wodą o temperaturze 17-18°C stwarza dobre warunki do rekreacji, a słaby wiatr o sile 3-4 m/s nie powoduje powstawania uciążliwych, wysokich fal. Choć na niebie mogą pojawiać się okresowe chmury, aura jest znacznie spokojniejsza niż w ubiegłych dniach.

Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Choć dzisiaj warunki są stabilne, złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne stosowanie się do oznaczeń flagowych oraz poleceń ratowników. Zawsze przed wejściem do morza sprawdź, jaka flaga powiewa nad stanowiskiem ratowniczym – biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody.

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