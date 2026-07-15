Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 15.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Plażowicze mają dziś powody do radości – na całym sopockim wybrzeżu panują jednolite, sprzyjające warunki. Słaby wiatr o prędkości 4 m/s sprawia, że morze jest spokojne, a brak czerwonych flag na masztach oznacza, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne. Choć temperatura powietrza wynosi umiarkowane 18°C, a woda w Bałtyku ma 17°C, na plażach nie brakuje chętnych do kąpieli słonecznych i orzeźwiających skoków do fal. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody, przeprowadzona przez sanepid, potwierdza jej przydatność do kąpieli na każdym z monitorowanych punktów.

Oto lista wszystkich otwartych kąpielisk w Sopocie, na których możecie dziś bezpiecznie wypoczywać:

Sopot - 13-17: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s.

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s. Sopot - Łazienki Południowe I: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s.

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s. Sopot - Łazienki Południowe II: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s.

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s. Sopot-32A-33: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s.

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s. Sopot-K22: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s.

kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: kąpielisko otwarte, temperatura powietrza 18°C, wody 17°C, wiatr 4 m/s.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Jeszcze na początku lipca turyści w Sopocie musieli mierzyć się z nagłym atakiem sinic, który zmusił ratowników do tymczasowego zamknięcia większości plaż. Na szczęście, za sprawą zmiany pogody i falowania wody, sytuacja uległa diametralnej poprawie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od toksycznych glonów i w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdzają najświeższe kontrole sanepidu. Sytuacja ta jest jednak dynamiczna i zależy od kierunku wiatru oraz prądów morskich, dlatego warto trzymać rękę na pulsie i obserwować komunikaty na plażach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Sopocie upływa pod znakiem stabilnej, umiarkowanie ciepłej aury – temperatura powietrza wynosząca 18°C w połączeniu z łagodnym wiatrem 4 m/s stwarza idealne warunki do spacerów brzegiem morza i aktywnego wypoczynku. Choć woda o temperaturze 17°C może wydawać się rześka, to bezpieczny stan morza pozwala na bezpieczną zabawę. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza – niezależnie od tego, jak kusząco wygląda tafla wody. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być na pierwszym miejscu!

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