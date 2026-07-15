Te polskie jeziora zachwycają przejrzystością. Krystaliczna woda niemal jak na Malediwach

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-15 13:43

Aby wykąpać się w nieskazitelnie czystej wodzie, z której widać dno na wiele metrów, wcale nie musisz lecieć na Malediwy. W naszym kraju nie brakuje miejsc, gdzie przejrzysta tafla, jasne plaże oraz otaczająca przyroda tworzą widoki godne egzotycznych kurortów. Mazurskie Kirsajty, Jezioro Budzisławskie czy Karskie Wielkie to jedynie ułamek akwenów zachwycających wręcz krystaliczną czystością.

Gdzie w Polsce są najczystsze jeziora?

Zastanawiasz się, gdzie w Polsce są najczystsze jeziora? Wraz z nadejściem lata to pytanie przewija się w myślach wielu urlopowiczów. Okazuje się, że wciąż ogromna liczba z nas bardzo chętnie spędza czas nad jeziorami, które mimo mniejszych rozmiarów i skromniejszej bazy rozrywkowej niż bałtyckie kurorty, potrafią zagwarantować wspaniały wypoczynek w wakacyjnym sezonie. Oczywiście sprawą priorytetową pozostaje jakość wody - w których miejscach możemy cieszyć się bezkompromisową czystością? Odpowiadamy poniżej.

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Najczystsze jeziora w Polsce: woda przezroczysta niczym na Malediwach

Nasz kraj słynie z niezliczonych jezior, które przyciągają nie tylko malowniczymi pejzażami, lecz również nieskazitelnie czystą wodą. Wśród nich kryją się autentyczne perełki, gdzie niesamowita przejrzystość wody, urokliwe dzikie plaże i otaczająca zieleń przypominają warunki panujące w najbardziej odległych, egzotycznych rejonach świata. W poniższej galerii znajdziecie zestawienie 8 jezior, którym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) przyznał niedawno najwyższą notę za jakość wody.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tu woda jest krystalicznie czysta. Te jeziora to hity wakacji [LISTA]

Czyste polskie jezioro z przejrzystą wodą i piaszczystym brzegiem. O najczystszych akwenach dowiesz się z Eska Trójmiasto.
Galeria zdjęć 8

Czy polskie jeziora to dobra alternatywa dla egzotycznych wakacji?

Chociaż Malediwy jednoznacznie przywodzą na myśl lazurowe fale i rajskie wybrzeża, w Polsce również nie brakuje miejsc oszałamiających krystaliczną przejrzystością wody oraz zapierającym dech krajobrazem. Najbardziej czyste polskie jeziora dają szansę na doskonały relaks na łonie natury, bez potrzeby planowania długich i wyczerpujących podróży zagranicznych.

Rzecz jasna, nie da się w pełni odwzorować tropikalnej atmosfery rodem z Karaibów czy Malediwów w naszych szerokościach geograficznych, ale trzeba pamiętać, że polskie akweny nierzadko szokują niepowtarzalnym urokiem oraz nieskażonym, naturalnym pięknem.

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