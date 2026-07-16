Sinice Stegna. Czy w Stegnie można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Po przejściu potężnego sztormu wywołanego przez niż Bernadette, który kilka dni temu uszkodził infrastrukturę na Mierzei Wiślanej, sytuacja w Stegnie wróciła do normy. Co ciekawe, gwałtowny żywioł przyniósł plażowiczom niespodziewany prezent – w ostatnich dniach na brzegu odnotowano niespotykany o tej porze roku, spektakularny wysyp bursztynu, który przyciągnął tłumy poszukiwaczy. Dziś morze jest już spokojne, a warunki sprzyjają bezpiecznej rekreacji.

Na plażach w Stegnie nie obowiązują obecnie żadne zakazy. Oto szczegółowe warunki na monitorowanych kąpieliskach:

Kąpielisko Stegna I: Woda jest przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena sanitarna z 7 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 17 lipca). Temperatura powietrza wynosi 18°C , a wody również 18°C . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona.

Woda jest (ostatnia oficjalna ocena sanitarna z 7 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 17 lipca). Temperatura powietrza wynosi , a wody również . Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością zaledwie . Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpiel jest w pełni dozwolona. Kąpielisko Stegna II: Parametry są identyczne jak na sąsiedniej plaży. Woda została oceniona jako czysta i bezpieczna. Temperatura powietrza oraz wody utrzymuje się na poziomie 18°C, a wiatr o prędkości 2 m/s nie powoduje wysokich fal. Kąpielisko jest otwarte dla wszystkich miłośników morskich kąpieli.

Chociaż temperatura wody wynosząca 18°C wymaga pewnego zahartowania, brak silnego wiatru sprawia, że odczuwalny chłód jest znacznie mniejszy niż podczas minionego załamania pogody.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów groźnych mikroorganizmów. Na żadnym z kąpielisk w Stegnie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno Kąpielisko Stegna I, jak i Kąpielisko Stegna II posiadają aktualne, pozytywne oceny stanu wody, a ratownicy nie zgłaszają żadnych niepokojących objawów w pasie nadmorskim. Można bezpiecznie wchodzić do wody bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: czeka nas umiarkowanie ciepły dzień z temperaturą powietrza i wody na poziomie 18°C oraz niemal bezwietrzną aurą (wiatr 2 m/s). To idealny czas na spacery, poszukiwanie pozostałości po niedawnym wysypie bursztynów czy łagodne hartowanie organizmu w Bałtyku. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek to odpowiedzialny wypoczynek. Zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników strzegących plaży. Warunki nad morzem potrafią zmienić się dynamicznie, dlatego czujność to absolutna podstawa udanego urlopu.

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