Sinice Jastrzębia Góra. Czy w Jastrzębiej Górze można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Po przejściu silnego wiatru Bałtyk znacznie się uspokoił, co sprawiło, że ratownicy mogli zdjąć czerwone flagi. Obecnie na wszystkich monitorowanych plażach warunki są sprzyjające, a woda zachęca do orzeźwiających kąpieli. Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę:

Wejście nr 22 (ul. Rozewska): kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w morzu nagrzała się do komfortowych 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Państwowa Inspekcja Sanitarna oceniła wodę jako przydatną do kąpieli podczas badania przeprowadzonego 9 lipca, a kolejny pomiar zaplanowano na 21 lipca.

kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w morzu nagrzała się do komfortowych 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Państwowa Inspekcja Sanitarna oceniła wodę jako przydatną do kąpieli podczas badania przeprowadzonego 9 lipca, a kolejny pomiar zaplanowano na 21 lipca. Wejście nr 23: plaża zaprasza wszystkich chętnych (kąpielisko otwarte ). Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 17°C, przy temperaturze wody wynoszącej 19°C. Podobnie jak na sąsiednich plażach, wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s). Czystość wody potwierdzono oceną z 2 lipca, a następne rutynowe badanie odbędzie się 21 lipca.

plaża zaprasza wszystkich chętnych (kąpielisko ). Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 17°C, przy temperaturze wody wynoszącej 19°C. Podobnie jak na sąsiednich plażach, wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s). Czystość wody potwierdzono oceną z 2 lipca, a następne rutynowe badanie odbędzie się 21 lipca. Wejście nr 25 (ul. Bałtycka): kąpielisko jest w pełni otwarte i bezpieczne. Termometry wskazują 17°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Prędkość wiatru to ledwie 1 m/s. Ostatnia ocena sanepidu z 9 lipca potwierdza doskonałą jakość wody (kolejna kontrola już 21 lipca).

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które na początku lipca paraliżowały niektóre trójmiejskie plaże. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna. Silne falowanie wywołane niedawnym sztormem Bernadette dodatkowo pomogło w przemieszaniu mas wody, co skutecznie zapobiega gromadzeniu się sinic przy brzegu. Można więc bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Jastrzębiej Górze charakteryzują się rześkim, ale przyjemnym powietrzem o temperaturze od 17°C do 18°C oraz wyjątkowo spokojnym morzem, którego temperatura wynosi 19°C przy minimalnym wietrze osiągającym zaledwie 1 m/s. Chociaż wiatr ucichł, a słońce zachęca do wypoczynku, pamiętajmy o najważniejszej zasadzie każdego plażowicza: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników. Warunki na otwartym morzu potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego czujność i zdrowy rozsądek na kąpielisku to klucz do udanego i bezpiecznego urlopu.

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