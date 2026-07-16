Sinice Chałupy. Czy w Chałupach można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Po ubiegłotygodniowym załamaniu pogody i przejściu niszczycielskiego niżu Bernadette nie ma już prawie śladu. Choć jeszcze kilka dni temu plaże były podmywane przez fale, a wejście do wody było surowo zabronione, dziś sytuacja uległa diametralnej poprawie. Spokojna woda oraz minimalny wiatr stwarzają doskonałe warunki do bezpiecznej rekreacji. Na plażowiczów czeka otwarta strefa:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest OTWARTE. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z dnia 8 lipca, a kolejne testy zaplanowano na 20 lipca. Aktualne parametry z 16 lipca zachęcają do wypoczynku: temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody to komfortowe 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Pojawienie się uciążliwych zakwitów to częsty problem w trakcie letnich miesięcy, jednak tym razem turyści mogą odetchnąć z ulgą. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Najnowsze analizy laboratoryjne potwierdzają, że woda spełnia wszelkie normy sanitarne, co gwarantuje w pełni bezpieczną kąpiel.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chałupach to wymarzony czas na relaks nad morzem po kapryśnym początku lipca. Brak silnego wiatru (zaledwie 1 m/s) sprawia, że woda o temperaturze 19°C i powietrze o temperaturze 18°C tworzą idealne zestawienie dla każdego plażowicza. Warto jednak pamiętać, że morze bywa nieprzewidywalne. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku jest zawsze sprawdzanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników. Biała flaga to zielone światło do zabawy, natomiast czerwona oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody.

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