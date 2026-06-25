Nie żyje 7-letnia dziewczynka! Tragiczny pożar domu w Czarnej Wodzie

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Dominika Bakura
2026-06-25 10:52

Do tego strasznego pożaru doszło w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim w czwartek (25 czerwca 2026). Nie żyje zaledwie 7-letnie dziecko. Dziewczynka zmarła w wyniku pożaru domu.

Do tragicznego w skutkach pożaru domu rodzinnego doszło w w czwartek (25 czerwca 2026) rano w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim.

Z budynku zdołała się ewakuować matka z dwójką dzieci w wieku 7 i 9 lat. Trzeciego nie udało się wydostać na zewnątrz:

 Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeszukiwania domu strażacy odnaleźli zwęglone ciało 7- letniej dziewczynki. Działania gaśnicze są w trakcie - mówi Dawid Westrych z pomorskiej straży pożarnej w rozmowie z Radiem ESKA.

Okoliczności tragedii wyjaśnią śledczy.

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