Nie żyje 7-letnia dziewczynka! Tragiczny pożar domu w Czarnej Wodzie

Do tragicznego w skutkach pożaru domu rodzinnego doszło w w czwartek (25 czerwca 2026) rano w miejscowości Czarna Woda w powiecie starogardzkim.

Z budynku zdołała się ewakuować matka z dwójką dzieci w wieku 7 i 9 lat. Trzeciego nie udało się wydostać na zewnątrz:

Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej. Strażacy prowadzili intensywne działania ratowniczo-gaśnicze. Podczas przeszukiwania domu strażacy odnaleźli zwęglone ciało 7- letniej dziewczynki. Działania gaśnicze są w trakcie - mówi Dawid Westrych z pomorskiej straży pożarnej w rozmowie z Radiem ESKA.

Okoliczności tragedii wyjaśnią śledczy.