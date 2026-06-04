Towar ukrył w zeszycie od matematyki. Nastolatek z Redy stanie przed sądem

Policja przeszukała plecak ucznia z Redy. Narkotyki zamiast podręczników

Kilka dni temu funkcjonariusze z Redy zatrzymali nieletniego mieszkańca powiatu, którego podejrzewali o posiadanie środków odurzających. W trakcie przeprowadzonych czynności okazało się, że ich przypuszczenia były słuszne. Przy nastolatku znaleziono zabronione substancje.

Zawartość szkolnego plecaka nastolatka okazała się daleka od typowego wyposażenia ucznia.

- Zamiast szkolnych książek i przyborów do nauki w plecaku nieletniego policjanci znaleźli narkotyki ukryte w woreczkach strunowych, zawinięte w srebrną folię, schowane pomiędzy kartkami z odręcznymi notatkami z lekcji matematyki, które posłużyły do ukrycia zabronionych substancji. Policjanci zabezpieczyli marihuanę, haszysz oraz biały proszek o cechach amfetaminy – informują mundurowi.

Materiały trafią do sądu rodzinnego. Konsekwencje dla zatrzymanego nastolatka

Odnalezione środki zostały zabezpieczone i poddane wstępnym badaniom przy użyciu narkotestów. Następnie trafiły do specjalnie przygotowanej koperty dowodowej. Dalsze postępowanie prowadzą policjanci zajmujący się sprawami nieletnich, a zgromadzona dokumentacja zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który podejmie decyzję w sprawie nastolatka.

- Sąd może zastosować wobec niego różnego rodzaju środki wychowawcze, lecznicze lub poprawcze, w tym m.in. skierowanie do odpowiedniej placówki leczniczej. W zależności od okoliczności sprawy oraz stopnia demoralizacji nieletniego możliwe jest również zastosowanie dalej idących środków przewidzianych przez obowiązujące przepisy – dodają funkcjonariusze.

Awaria na dworcu PKP w Szczecinie