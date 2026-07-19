Sinice Rewa 19.07. Czy w Rewie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Rewa, dzięki swojemu unikalnemu położeniu, po raz kolejny okazuje się znakomitym schronieniem przed niespokojnymi falami otwartego morza. Po niedawnych załamaniach pogody i burzach, które przechodziły nad województwem pomorskim, wiatr uległ uspokojeniu. Dzisiejsze pomiary wskazują na niemal bezwietrzną aurę, co przekłada się na doskonałe warunki do bezpiecznej kąpieli. Co niezwykłe, temperatura wody przewyższa dziś temperaturę powietrza, co gwarantuje bardzo przyjemne doznania podczas pływania.

Oto szczegółowy raport z rewskich plaż:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda w zatoce nagrzała się aż do 22°C . Wiatr jest ledwie wyczuwalny (1 m/s), co oznacza płaską taflę wody. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast woda w zatoce nagrzała się aż do . Wiatr jest ledwie wyczuwalny (1 m/s), co oznacza płaską taflę wody. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 22 lipca. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Kąpielisko również jest otwarte i gotowe na przyjęcie turystów. Powietrze ma tu temperaturę 18°C, a woda osiągnęła przyjemne 21°C. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s. Państwowy Inspektor Sanitarny ocenił wodę jako zdatną do kąpieli (badanie z 10 lipca), a następna kontrola czystości odbędzie się 22 lipca.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu urlopowiczów wypoczywających nad polskim morzem zakwity sinic są prawdziwym utrapieniem. Plażowicze mają jednak powody do radości – na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Służby sanitarne regularnie kontrolują stan tutejszych akwenów i oficjalnie potwierdzają, że woda w obu kąpieliskach jest całkowicie czysta i zdatna do bezpiecznych kąpieli. Podczas gdy na niektórych plażach w Trójmieście, takich jak Gdynia czy Sopot, w tym sezonie pojawiały się już okresowe wykwity cyjanobakterii, Rewa pozostaje pod tym względem w pełni bezpieczną oazą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura w Rewie sprzyja spokojnemu wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i niemal bezwietrznej pogodzie (1 m/s), woda o temperaturze 21–22°C oferuje idealne warunki do rekreacji. Należy jednak pamiętać, że sytuacja nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest zawsze sprawdzenie koloru flagi na stanowisku ratowników tuż przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą to podstawa udanego urlopu!

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