Sinice Stegna 19.07. Czy w Stegnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Choć niedawny cyklon Bernadette i silny wiatr mocno dały się we znaki turystom na Mierzei Wiślanej, sytuacja na plażach uległa znacznej poprawie. Ratownicy na obu kąpieliskach w Stegnie nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Miłośnicy morskich kąpieli mogą bezpiecznie korzystać z wyznaczonych stref, pamiętając jednak o orzeźwiającej temperaturze wody, będącej efektem wcześniejszego sztormu.

Oto szczegółowe warunki panujące obecnie na monitorowanych plażach:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi komfortowe 20°C , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s , co sprzyja spokojnemu plażowaniu. Oficjalna ocena potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

. Temperatura powietrza wynosi komfortowe , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Wiatr wieje z łagodną prędkością , co sprzyja spokojnemu plażowaniu. Oficjalna ocena potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Stegna II (zejście od ul. Morskiej): OTWARTE. Podobnie jak na sąsiedniej plaży, termometry wskazują 20°C w cieniu, a temperatura wody to 17°C. Przy wietrze o prędkości 4 m/s warunki są bardzo stabilne. Stan sanitarny wody nie budzi zastrzeżeń i jest ona bezpieczna dla kąpiących się.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Przeprowadzone kontrole sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają, że woda w obu strefach rekreacyjnych jest czysta i bezpieczna. Choć wysokie letnie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają rozwojowi tych organizmów, to silne mieszanie mas wody podczas niedawnego sztormu skutecznie zapobiegło ich namnażaniu na tutejszym wybrzeżu. Można więc bez obaw korzystać z uroków Zatoki Gdańskiej.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura sprzyja zarówno spacerom, jak i dłuższemu relaksowi na piasku. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C i łagodnym wietrze 4 m/s, wypoczynek w Stegnie jest wyjątkowo przyjemny. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: kluczem do bezpiecznego urlopu nad morzem jest stałe monitorowanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników WOPR. Warunki na Bałtyku potrafią zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego odpowiedzialność i rozwaga powinny zawsze stać na pierwszym miejscu.

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