Sinice Rowy 18.07. Czy w Rowach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Wszystkie monitorowane plaże w kurorcie są dziś otwarte i gotowe na przyjęcie miłośników morskich kąpieli. Woda na każdym z siedmiu kąpielisk została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo pod kątem sanitarnym. Ponieważ na Bałtyku prognozowane są silniejsze podmuchy wiatru, warto śledzić na bieżąco komunikaty ratowników, którzy mogą podjąć decyzję o zmianie statusu kąpieliska w przypadku pojawienia się zbyt wysokich fal. Choć na początku lipca silniejszy wiatr nie oszczędzał wybrzeża, dzisiejszy dzień zapowiada się znacznie spokojniej. Oto szczegółowe parametry na poszczególnych plażach:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast wody w morzu 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Ostatnia ocena czystości wody odbyła się 11 lipca, a kolejną zaplanowano na 27 lipca.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast wody w morzu 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Ostatnia ocena czystości wody odbyła się 11 lipca, a kolejną zaplanowano na 27 lipca. Rowy Wschód Słowińskie II: Temperatura powietrza to 18°C, a wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Parametry mikrobiologiczne wody są bez zarzutu.

Temperatura powietrza to 18°C, a wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 4 m/s. Parametry mikrobiologiczne wody są bez zarzutu. Rowy Zachód Apator: Na plażowiczów czeka tu temperatura powietrza na poziomie 19°C oraz woda o temperaturze 18°C. Wiatr osiąga prędkość 5 m/s.

Na plażowiczów czeka tu temperatura powietrza na poziomie 19°C oraz woda o temperaturze 18°C. Wiatr osiąga prędkość 5 m/s. Rowy Zachód Centralne: Termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Prędkość wiatru to 5 m/s.

Termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Prędkość wiatru to 5 m/s. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco chłodniejsza woda o temperaturze 17°C, przy temperaturze powietrza 18°C. Prędkość wiatru wynosi 5 m/s.

Nieco chłodniejsza woda o temperaturze 17°C, przy temperaturze powietrza 18°C. Prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Rowy Zachód Radomsko: Warunki są bardzo zbliżone – temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

Warunki są bardzo zbliżone – temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Rowy Zachód Słoneczko: Bardzo przyjemne warunki z temperaturą powietrza 19°C i wody 18°C. Wiatr jest tu nieco łagodniejszy i wynosi 4 m/s.

Stabilne temperatury wody w granicach 17–18°C oraz brak zakazów kąpieli sprawiają, że Rowy są dziś doskonałym miejscem do letniego wypoczynku.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż z powodu zakwitu glonów mamy doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalnymi komunikatami sanitarnymi, cały pas otwartego morza w tym rejonie jest wolny od tych uciążliwych mikroorganizmów. Przeprowadzona niedawno ocena czystości wody potwierdza pełne bezpieczeństwo biologiczne, dzięki czemu wczasowicze mogą bez obaw korzystać z uroków orzeźwiających kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rowach przynosi umiarkowane temperatury powietrza oscylujące wokół 18–19°C oraz chłodną, ale zachęcającą wodę o temperaturze 17–18°C. Wiatr na brzegu osiąga od 4 do 5 m/s, jednak z powodu ostrzeżeń o silniejszym wietrze na pełnym morzu, fale mogą w ciągu dnia przybierać na sile. Złotą zasadą każdego plażowicza pozostaje bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników i obserwowanie koloru flagi. Pamiętajmy, że warunki nad Bałtykiem potrafią zmienić się w ciągu kilkudziesięciu minut, a bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym priorytetem.

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