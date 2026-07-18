Wakacje 2026 nad morzem. Gdzie jechać?

Wybór miejsca na wakacje nad Bałtykiem nie jest łatwy. Jedni szukają szerokich, piaszczystych plaż i tętniących życiem promenad, inni stawiają na spokojny wypoczynek w otoczeniu natury lub aktywne spędzanie czasu. Polskie wybrzeże oferuje wiele różnorodnych kurortów, dlatego przed zaplanowaniem urlopu warto sprawdzić, które z nich najlepiej odpowiadają indywidualnym oczekiwaniom. Aby w tym pomóc, zebraliśmy 10 kurortów, które cieszą się dużą popularnością wśród turystów i mają wszystko, czego można oczekiwać od udanego wypoczynku nad morzem.

Gdzie na wakacje? Te kurorty nad Bałtykiem trzeba zobaczyć

W naszym zestawieniu znalazło się 10 miejscowości, które od lat cieszą się ogromną popularnością wśród urlopowiczów. Są tu największe i najbardziej znane nadmorskie miasta, ale także mniejsze kurorty, które w ostatnich latach zyskały rozgłos lub po prostu są godne polecenia. Szczegóły w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nadmorskie kurorty, które trzeba zobaczyć. TOP 10 miejsc

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Wakacje nad polskim morzem

Wakacje nad polskim morzem od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Bałtyk przyciąga turystów pięknymi plażami, nadmorskim klimatem i coraz bogatszą ofertą atrakcji. Wśród miejsc, które w ostatnich latach zyskały jeszcze większe zainteresowanie, znalazło się także Pobierowo – niewielki kurort, który wyróżnia się szeroką plażą, sosnowymi lasami i nowymi inwestycjami, które przyciągają uwagę turystów z całej Polski. Jedną z takich inwestycji jest oczywiście hotel Gołębiewski, który otworzył się tam 10 czerwca 2026 roku po wielu latach budowy. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Hotel Gołębiewski w Pobierowie otwarty. Pomieści 3 razy więcej gości niż wieś ma mieszkańców.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium [ZDJĘCIA]