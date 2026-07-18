Sinice Chałupy 18.07. Czy w Chałupach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla osób planujących sobotni relaks nad wodą mamy doskonałe wiadomości. Choć Półwysep Helski w ostatnim czasie musiał mierzyć się ze skutkami silnego sztormu Bernadette, plaże zostały w pełni uporządkowane i są gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Jedyne oficjalne, strzeżone kąpielisko w miejscowości jest w pełni dostępne. Oto aktualne, szczegółowe dane z punktu kontrolnego:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest OTWARTE (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza na plaży wynosi obecnie 20°C, a woda w morzu osiągnęła przyjemne 18°C. Wiatr jest praktycznie nieodczuwalny, a jego prędkość to zaledwie 1 m/s. Oficjalna ocena przydatności wody do kąpieli została wydana 8 lipca i potwierdza pełne bezpieczeństwo (kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca).

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich wczasowiczów spędzających urlop w tej malowniczej części Półwyspu Helskiego mamy świetne wieści. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda przy wejściu nr 21 jest czysta, bezpieczna pod względem biologicznym i w pełni zdatna do kąpieli. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan wody, więc możecie bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chałupach są bardzo przyjemne – temperatura powietrza na poziomie 20°C oraz woda o temperaturze 18°C stwarzają dobre warunki do wypoczynku, a niemal bezwietrzna aura sprzyja rekreacji. Musimy jednak pamiętać, że front burzowy przemieszczający się nad Polską może po południu przynieść nagłe pogorszenie pogody i silniejsze porywy wiatru. Złota zasada każdego urlopowicza to bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych. Pamiętajcie, że biała flaga to zielone światło do zabawy, ale wywieszenie czerwonej flagi oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zawsze słuchajcie poleceń ratowników pracujących na kąpielisku.

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