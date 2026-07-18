Sinice Władysławowo 18.07. Czy we Władysławowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-18 10:01

Sobota, 18 lipca, przynosi wyśmienite wieści dla wszystkich wypoczywających we Władysławowie i sąsiednim Chłapowie – plaże są w pełni otwarte, a woda na każdym z kąpielisk jest bezpieczna i przydatna do kąpieli. Spokojny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s oraz umiarkowane temperatury sprzyjają relaksowi, który można idealnie połączyć z trwającymi właśnie wydarzeniami, takimi jak XXIV edycja Alei Gwiazd Sportu. To idealny moment na bezpieczny i aktywny wypoczynek na polskim wybrzeżu.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży we Władysławowie. O pogodzie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Władysławowo 18.07. Czy we Władysławowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Dziś nad morzem panuje wyjątkowo spokojna aura. Dzięki niemal bezwietrznej pogodzie – wiatr osiąga zaledwie 1 m/s – na plażach nie uświadczymy wysokich fal, co gwarantuje bezpieczne wejście do wody na każdym z monitorowanych kąpielisk. Choć tegoroczny Bałtyk bywa nieco chłodniejszy niż zazwyczaj z powodu chłodnych wlewów z Morza Północnego, woda o temperaturze 18°C wciąż pozwala na orzeźwiającą kąpiel pod okiem ratowników.

Oto szczegółowy przegląd warunków na wszystkich otwartych plażach we Władysławowie i Chłapowie:

  • Władysławowo (wejście nr 10) – idealne warunki na plażowanie: temperatura powietrza to 21°C, a wody 18°C. Delikatny wiatr 1 m/s sprawia, że woda jest spokojna.
  • Władysławowo (wejście nr 3 – odcinek Półwysep Helski) – tutaj jest odrobinę rześkiej, termometry wskazują 19°C w powietrzu i 18°C w wodzie przy wietrze 1 m/s.
  • Władysławowo (wejście nr 4) – klasyczna letnia aura: 21°C w powietrzu, 18°C w wodzie oraz wiatr o prędkości 1 m/s.
  • Władysławowo (wejście nr 6) – doskonałe miejsce na relaks z temperaturą powietrza 21°C i wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s.
  • Władysławowo (wejście nr 9) – stabilne warunki: temperatura powietrza to 21°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s.
  • Chłapowo (wejście nr 12) – sąsiednia, malownicza plaża oferuje powietrze o temperaturze 21°C, wodę o temperaturze 18°C i łagodny wiaterek 1 m/s.
  • Chłapowo (wejście nr 14) – przyjemne 20°C w cieniu, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów kluczową kwestią podczas letniego wypoczynku jest czystość wody. Mamy świetne informacje: na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Wszystkie próbki wody badane przez Główny Inspektorat Sanitarny wykazały, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ze względu na umiarkowane temperatury wody, ryzyko nagłego zakwitu tych mikroorganizmów w najbliższych dniach pozostaje minimalne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień to świetna okazja na rodzinne wyjście nad morze. Stabilne temperatury powietrza w granicach 19–21°C i woda o temperaturze 18°C, w połączeniu z niemal całkowitym brakiem wiatru, tworzą bezpieczne środowisko do rekreacji wodnej. Mimo tak sprzyjających warunków, na plaży zawsze należy kierować się złotą zasadą: przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowników i stosuj się do ich poleceń. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a profesjonalne oko ratownika to najlepsza gwarancja spokojnego urlopu.

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