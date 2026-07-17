To wielki sukces polskiego zoo! Na świat przyszły jedne z najrzadszych lemurów

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym urodziły się dwa lemury wari czarno-białe – samiec i samiczka. Jak podaje PAP, rodzicami maluchów są Tanjona i Sakina, para, która dwa lata temu trafiła do Gdańska z Wielkiej Brytanii. Narodziny są ogromnym sukcesem hodowlanym, ponieważ gatunek ten znajduje się na liście zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem.

Największym powodem do radości jest jednak fakt, że samica samodzielnie opiekuje się swoim potomstwem. Jak podkreślają opiekunowie, właśnie naturalny odchów daje młodym największe szanse na prawidłowy rozwój.

Zwierzaki odchowane przez rodziców są zdecydowanie lepsze. Zachowują się naturalnie, są w stanie się rozmnażać – wskazał w rozmowie z PAP pracownik Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego Paweł Ciesielski.

Jak wyjaśnia PAP, u lemurów wari czarno-białych opieka nad młodymi wygląda zupełnie inaczej niż u większości naczelnych. Samice budują specjalne gniazda, w których zostawiają potomstwo, a kiedy muszą je przenieść, chwytają je... pyskiem. To bardzo wymagający proces, który w warunkach hodowlanych często kończy się koniecznością interwencji człowieka.

Nowi mieszkańcy zoo przebywają w nowoczesnym pawilonie zaprojektowanym tak, aby zapewnić zwierzętom spokój, zwłaszcza w pierwszych tygodniach życia. Dyrekcja placówki liczy, że w przyszłości uda się stworzyć wielopokoleniową rodzinę tych niezwykle rzadkich ssaków.

Paweł Ciesielski ma także nadzieję, że potomstwo z Gdańska będzie mogło kiedyś uczestniczyć w programach reintrodukcji, czyli powrotu zwierząt do ich naturalnego środowiska.

4

Liczymy na to, że kiedyś uda się też z naszymi lemurami – powiedział, przypominając, że podobne działania prowadzono już z lemurami wari rudymi.

Ekspert zwraca uwagę, że wszystkie ponad 100 gatunków lemurów żyjących na Madagaskarze jest dziś zagrożonych wyginięciem. Głównymi przyczynami są wycinka lasów, kłusownictwo oraz nielegalny handel dzikimi zwierzętami.

Warto mówić głośno o tych może mniej znanych gatunkach, bo wszyscy znamy lemura katta, a mało mówimy o pozostałych. Myślę, że nie warto się ograniczać do jednego Króla Juliana z filmu „Madagaskar” – podsumował Ciesielski.

Jak informuje PAP, młode lemury można już oglądać w wewnętrznym pawilonie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Ich imiona zostaną wybrane po konsultacjach z opiekunami i ogłoszone w mediach społecznościowych zoo.