Sinice Stegna 18.07. Czy w Stegnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-18 10:02

Mimo że niedawny sztorm Bernadette i załamanie pogody mocno schłodziły Bałtyk, to 18 lipca plażowicze w Stegnie mają powody do radości. Zarówno kąpielisko Stegna I, jak i Stegna II są dziś w pełni otwarte dla turystów, zachęcając do bezpiecznego wypoczynku. Choć woda ma zaledwie 18°C, a IMGW ostrzega przed możliwością lokalnych burz na Pomorzu, ratownicy nie wywiesili czerwonych flag.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Stegnie. O warunkach kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Stegna 18.07. Czy w Stegnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Dziś warunki w Stegnie są stabilne, choć woda w morzu wciąż odczuwa skutki niedawnego sztormu i gwałtownego cyklonu Bernadette, który na początku miesiąca drastycznie obniżył temperaturę Bałtyku. Na obu głównych plażach nie wywieszono czerwonych flag, co oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków nadmorskiego wypoczynku.

Oto szczegółowe warunki na monitorowanych kąpieliskach:

  • Kąpielisko Stegna IOTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma orzeźwiające 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Kąpielisko Stegna IIOTWARTE. Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 20°C, wody 18°C, a wiatr osiąga 4 m/s. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeszkód do rekreacji.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno Stegna I, jak i Stegna II są wolne od tych groźnych organizmów, a woda w pasie przybrzeżnym jest czysta i bezpieczna dla zdrowia plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, sobota w Stegnie oferuje umiarkowane 20°C w cieniu oraz 18°C w wodzie przy delikatnym wietrze o sile 4 m/s. Należy jednak pamiętać, że synoptycy IMGW wydali dla wschodniej części województwa pomorskiego ostrzeżenia przed burzami, które mogą przynieść nagłe porywy wiatru i opady. Złotą zasadą każdego wczasowicza nad Bałtykiem jest stałe monitorowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników – pogoda nad morzem potrafi zmienić się w mgnieniu oka.

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