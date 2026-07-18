Sinice Stegna 18.07. Czy w Stegnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają
Dziś warunki w Stegnie są stabilne, choć woda w morzu wciąż odczuwa skutki niedawnego sztormu i gwałtownego cyklonu Bernadette, który na początku miesiąca drastycznie obniżył temperaturę Bałtyku. Na obu głównych plażach nie wywieszono czerwonych flag, co oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków nadmorskiego wypoczynku.
Oto szczegółowe warunki na monitorowanych kąpieliskach:
- Kąpielisko Stegna I – OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma orzeźwiające 18°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
- Kąpielisko Stegna II – OTWARTE. Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 20°C, wody 18°C, a wiatr osiąga 4 m/s. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeszkód do rekreacji.
Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację
Na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno Stegna I, jak i Stegna II są wolne od tych groźnych organizmów, a woda w pasie przybrzeżnym jest czysta i bezpieczna dla zdrowia plażowiczów.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, sobota w Stegnie oferuje umiarkowane 20°C w cieniu oraz 18°C w wodzie przy delikatnym wietrze o sile 4 m/s. Należy jednak pamiętać, że synoptycy IMGW wydali dla wschodniej części województwa pomorskiego ostrzeżenia przed burzami, które mogą przynieść nagłe porywy wiatru i opady. Złotą zasadą każdego wczasowicza nad Bałtykiem jest stałe monitorowanie koloru flagi na kąpielisku oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników – pogoda nad morzem potrafi zmienić się w mgnieniu oka.