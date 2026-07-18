Sinice Jastrzębia Góra 18.07. Czy w Jastrzębiej Górze można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Po trudniejszych dniach, kiedy to kapryśna aura i wysokie fale zmuszały do ostrożności, nadbałtycka przyroda daje wytchnienie urlopowiczom. Na plażach Jastrzębiej Góry panuje spokój, a brak jakichkolwiek ostrzeżeń oznacza, że kąpiel jest dziś w pełni dozwolona. Woda we wszystkich punktach została skontrolowana i uznana za całkowicie bezpieczną. Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi parametrami:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a woda w morzu osiąga 18°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością zaledwie 1 m/s . Badanie z 17 lipca potwierdziło przydatność wody do kąpieli, a kolejny pomiar czystości zaplanowano na 21 lipca.

Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w morzu osiąga . Wiatr jest niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością zaledwie . Badanie z 17 lipca potwierdziło przydatność wody do kąpieli, a kolejny pomiar czystości zaplanowano na 21 lipca. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Warunki do plażowania są tu równie doskonałe. Temperatura powietrza to 20°C , wody 18°C , a prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s . Woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia (ostatnia ocena z 17 lipca, kolejna nastąpi 21 lipca).

Warunki do plażowania są tu równie doskonałe. Temperatura powietrza to , wody , a prędkość wiatru wynosi zaledwie . Woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia (ostatnia ocena z 17 lipca, kolejna nastąpi 21 lipca). Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Trzecia z monitorowanych plaż także czeka na wczasowiczów. Termometry wskazują tu 20°C w cieniu, natomiast morze ma temperaturę 18°C przy delikatnym powiewie wiatru o sile 1 m/s. Jakość wody pomyślnie przeszła testy w dniu 17 lipca, a następna kontrola sanitarna odbędzie się 21 lipca.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

To znakomita wiadomość dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych zakwitów, które na początku lipca paraliżowały niektóre trójmiejskie plaże. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Jak wyjaśniają specjaliści, silne falowanie wywołane niedawnym sztormem Bernadette skutecznie pomogło w przemieszaniu mas wody. Ten proces dynamicznego ruchu morza zapobiega gromadzeniu się sinic przy brzegu, gwarantując czystość i przejrzystość toni wodnej. Można więc bez obaw korzystać z uroków chłodzącej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem stabilnej i przyjemnej aury – temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) morze jest spokojne i bezpieczne. Choć dzisiejsze warunki zachęcają do beztroski, kluczową zasadą każdego bezpiecznego wypoczynku pozostaje czujność. Jako zaufany przewodnik, redakcja przypomina o najważniejszej, złotej zasadzie: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej przez ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń, wybierając wyłącznie strzeżone kąpieliska.

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