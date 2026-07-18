Sinice Rewa 18.07. Czy w Rewie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Zgodnie z najnowszymi porannymi odczytami z 18 lipca, oba oficjalne kąpieliska w Rewie są otwarte, a brak czerwonej flagi oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Choć w ciągu dnia spodziewany jest front burzowy, poranek przywitał plażowiczów spokojną taflą wody i doskonałymi parametrami:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody wynosi wyjątkowo przyjemne 22°C , przewyższając temperaturę powietrza, która zatrzymała się na poziomie 19°C . Wiatr rano był niemal nieodczuwalny ( 1 m/s ). Ostatnia ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 22 lipca.

Kąpielisko jest . Temperatura wody wynosi wyjątkowo przyjemne , przewyższając temperaturę powietrza, która zatrzymała się na poziomie . Wiatr rano był niemal nieodczuwalny ( ). Ostatnia ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 22 lipca. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również bez obaw wejdziemy do wody – kąpielisko pozostaje otwarte. Temperatura wody to komfortowe 22°C przy temperaturze powietrza wynoszącej 20°C. Podobnie jak po drugiej stronie cypla, wiatr rano wynosił zaledwie 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 10 lipca, kolejne już 22 lipca).

Mimo niezwykle zachęcającej temperatury wody, należy pamiętać, że warunki pogodowe mogą gwałtownie ulec pogorszeniu z powodu prognozowanych na Pomorzu burz i silniejszych porywów wiatru.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno badania laboratoryjne próbek wody, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest przejrzysta, bezpieczna i wolna od zakwitu. Można bez obaw korzystać z uroków Zatoki Gdańskiej i Puckiej, pamiętając jednak o śledzeniu bieżących komunikatów bezpośrednio na plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poranek przyniósł bardzo przyjemną temperaturę wody na poziomie 22°C oraz lekki wiatr, jednak prognozy IMGW na 18 lipca przewidują nadejście frontu z intensywnymi opadami deszczu i burzami w całym regionie. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: bezpieczeństwo przede wszystkim! Warunki nad morzem zmieniają się niezwykle szybko. Przed wejściem do wody zawsze upewnij się, jaka flaga powiewa na maszcie – biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchaj poleceń ratowników, a w przypadku zbliżającej się burzy natychmiast opuść plażę.

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