Sinice Władysławowo 19.07. Czy we Władysławowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Po okresie niespokojnego morza, dzisiejszy dzień to prawdziwy raj dla plażowiczów. Niemal bezwietrzna aura i brak wysokich fal oznaczają, że na wszystkich stanowiskach ratowniczych powiewają dziś białe flagi, zezwalające na bezpieczną kąpiel. Wszystkie plaże w gminie Władysławowo, w tym kąpieliska w Chłapowie, są w pełni przygotowane na przyjęcie turystów, a woda we wszystkich tych miejscach została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami (pomiar z dnia 19 lipca 2026 r.):

Władysławowo, wejście nr 10 – temperatura powietrza wynosi 22°C , wody 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca 2026 r.).

– temperatura powietrza wynosi , wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca 2026 r.). Władysławowo, wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski) – temperatura powietrza to 20°C , temperatura wody wynosi 18°C . Bardzo łagodny wiatr osiąga 2 m/s . Woda przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza to , temperatura wody wynosi . Bardzo łagodny wiatr osiąga . Woda przydatna do kąpieli. Władysławowo, wejście nr 4 – powietrze ogrzało się do 22°C , woda ma 18°C . Prędkość wiatru wynosi 2 m/s . Stan wody jest doskonały i w pełni bezpieczny.

– powietrze ogrzało się do , woda ma . Prędkość wiatru wynosi . Stan wody jest doskonały i w pełni bezpieczny. Władysławowo, wejście nr 6 – zanotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 20°C , przy temperaturze wody równej 18°C . Wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Kąpielisko jest w pełni otwarte.

– zanotowano tu temperaturę powietrza na poziomie , przy temperaturze wody równej . Wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko jest w pełni otwarte. Władysławowo, wejście nr 9 – temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Prędkość wiatru to 2 m/s . Woda po wcześniejszych badaniach pozostaje w pełni zdatna do bezpiecznych kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi , a wody . Prędkość wiatru to . Woda po wcześniejszych badaniach pozostaje w pełni zdatna do bezpiecznych kąpieli. Chłapowo, wejście nr 12 – powietrze osiąga 20°C , woda ma przyjemne 18°C . Wiatr o sile 2 m/s sprzyja rekreacji. Ostatnia ocena z 17 lipca potwierdza czystość wody.

– powietrze osiąga , woda ma przyjemne . Wiatr o sile sprzyja rekreacji. Ostatnia ocena z 17 lipca potwierdza czystość wody. Chłapowo, wejście nr 14 – temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 18°C. Wiatr o prędkości 2 m/s zapewnia spokojną taflę wody. Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych.

Dzięki tak stabilnym warunkom, turyści mogą w pełni cieszyć się pobytem na wybrzeżu. Spokojne morze sprzyja też tym, którzy poranek spędzili aktywnie podczas Kaszubskiego Festiwalu Biegowego lub odpoczywają po wczorajszych koncertach w ramach Dni Władysławowa oraz wielkich emocjach w Alei Gwiazd Sportu, gdzie swoje wyróżnienie odebrał m.in. Kamil Stoch.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu toksycznych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Choć na początku sezonu (pod koniec czerwca) wejście nr 9 zmagało się z chwilowym zakwitem, to aktualna sytuacja jest całkowicie bezpieczna. Wszystkie próby wody pobrane przez Państwową Inspekcję Sanitarną potwierdzają, że Bałtyk w tym rejonie jest czysty i wolny od zanieczyszczeń biologicznych. Co ciekawe, w całym województwie pomorskim zakazy kąpieli z przyczyn mikrobiologicznych dotyczą obecnie jedynie kilku kąpielisk jeziornych w powiecie kościerskim, podczas gdy cała linia brzegowa w okolicach Władysławowa pozostaje w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura we Władysławowie sprzyja udanemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscylująca w granicach 20°C – 22°C w połączeniu ze słabym wiatrem o prędkości zaledwie 2 m/s stwarza idealne warunki do plażowania. Choć temperatura wody w Bałtyku wynosi obecnie umiarkowane 18°C, spokojne morze bez fal zachęca do orzeźwiających kąpieli. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt i upewnić się, jaka flaga na nim powiewa. Słuchajmy poleceń ratowników i kąpmy się wyłącznie w strefach strzeżonych – tylko w ten sposób zapewnimy sobie i swoim bliskim w pełni bezpieczne oraz radosne wakacje nad polskim morzem.

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