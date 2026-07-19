Sinice Władysławowo 19.07. Czy we Władysławowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają
Po okresie niespokojnego morza, dzisiejszy dzień to prawdziwy raj dla plażowiczów. Niemal bezwietrzna aura i brak wysokich fal oznaczają, że na wszystkich stanowiskach ratowniczych powiewają dziś białe flagi, zezwalające na bezpieczną kąpiel. Wszystkie plaże w gminie Władysławowo, w tym kąpieliska w Chłapowie, są w pełni przygotowane na przyjęcie turystów, a woda we wszystkich tych miejscach została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli.
Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami (pomiar z dnia 19 lipca 2026 r.):
- Władysławowo, wejście nr 10 – temperatura powietrza wynosi 22°C, wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca 2026 r.).
- Władysławowo, wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski) – temperatura powietrza to 20°C, temperatura wody wynosi 18°C. Bardzo łagodny wiatr osiąga 2 m/s. Woda przydatna do kąpieli.
- Władysławowo, wejście nr 4 – powietrze ogrzało się do 22°C, woda ma 18°C. Prędkość wiatru wynosi 2 m/s. Stan wody jest doskonały i w pełni bezpieczny.
- Władysławowo, wejście nr 6 – zanotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 20°C, przy temperaturze wody równej 18°C. Wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Kąpielisko jest w pełni otwarte.
- Władysławowo, wejście nr 9 – temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 18°C. Prędkość wiatru to 2 m/s. Woda po wcześniejszych badaniach pozostaje w pełni zdatna do bezpiecznych kąpieli.
- Chłapowo, wejście nr 12 – powietrze osiąga 20°C, woda ma przyjemne 18°C. Wiatr o sile 2 m/s sprzyja rekreacji. Ostatnia ocena z 17 lipca potwierdza czystość wody.
- Chłapowo, wejście nr 14 – temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody 18°C. Wiatr o prędkości 2 m/s zapewnia spokojną taflę wody. Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych.
Dzięki tak stabilnym warunkom, turyści mogą w pełni cieszyć się pobytem na wybrzeżu. Spokojne morze sprzyja też tym, którzy poranek spędzili aktywnie podczas Kaszubskiego Festiwalu Biegowego lub odpoczywają po wczorajszych koncertach w ramach Dni Władysławowa oraz wielkich emocjach w Alei Gwiazd Sportu, gdzie swoje wyróżnienie odebrał m.in. Kamil Stoch.
Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu toksycznych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Choć na początku sezonu (pod koniec czerwca) wejście nr 9 zmagało się z chwilowym zakwitem, to aktualna sytuacja jest całkowicie bezpieczna. Wszystkie próby wody pobrane przez Państwową Inspekcję Sanitarną potwierdzają, że Bałtyk w tym rejonie jest czysty i wolny od zanieczyszczeń biologicznych. Co ciekawe, w całym województwie pomorskim zakazy kąpieli z przyczyn mikrobiologicznych dotyczą obecnie jedynie kilku kąpielisk jeziornych w powiecie kościerskim, podczas gdy cała linia brzegowa w okolicach Władysławowa pozostaje w pełni bezpieczna dla zdrowia.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Niedzielna aura we Władysławowie sprzyja udanemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscylująca w granicach 20°C – 22°C w połączeniu ze słabym wiatrem o prędkości zaledwie 2 m/s stwarza idealne warunki do plażowania. Choć temperatura wody w Bałtyku wynosi obecnie umiarkowane 18°C, spokojne morze bez fal zachęca do orzeźwiających kąpieli. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt i upewnić się, jaka flaga na nim powiewa. Słuchajmy poleceń ratowników i kąpmy się wyłącznie w strefach strzeżonych – tylko w ten sposób zapewnimy sobie i swoim bliskim w pełni bezpieczne oraz radosne wakacje nad polskim morzem.