Sinice Gdynia 18.07. Czy w Gdyni można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Choć nadchodzący weekend zapowiadany jest jako nieco chłodniejszy i bardziej deszczowy w skali całego regionu, poranne pomiary przynoszą doskonałe informacje dla miłośników morskich kąpieli. Na wszystkich czterech oficjalnych i strzeżonych plażach w Gdyni panują sprzyjające warunki, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Warto jednak pamiętać, że z powodu odbywających się w ten weekend zawodów Enea IRONMAN Gdynia, w Śródmieściu i okolicach występują duże zmiany w organizacji ruchu, w tym zamknięcia kluczowych ulic, takich jak Skwer Kościuszki czy Świętojańska.

Oto szczegółowy raport z gdyńskich plaż:

Gdynia Śródmieście: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w zatoce nagrzała się do 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co oznacza niezwykle spokojne morze. Kolejne badanie przydatności wody zaplanowano na 20 lipca.

Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w zatoce nagrzała się do 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co oznacza niezwykle spokojne morze. Kolejne badanie przydatności wody zaplanowano na 20 lipca. Gdynia Redłowo: Na plaży u stóp słynnego klifu termometry wskazują 20°C. Woda ma temperaturę 19°C, a prędkość wiatru to bezpieczne 2 m/s.

Na plaży u stóp słynnego klifu termometry wskazują 20°C. Woda ma temperaturę 19°C, a prędkość wiatru to bezpieczne 2 m/s. Gdynia Orłowo: To dziś najcieplejsze miejsce do kąpieli – temperatura wody wynosi tu 20°C, przy temperaturze powietrza na poziomie 20°C. Delikatny wiatr (2 m/s) gwarantuje brak fal.

To dziś najcieplejsze miejsce do kąpieli – temperatura wody wynosi tu 20°C, przy temperaturze powietrza na poziomie 20°C. Delikatny wiatr (2 m/s) gwarantuje brak fal. Gdynia Babie Doły: Temperatura powietrza wynosi 20°C, natomiast woda ma 18°C. Prędkość wiatru to 2 m/s. Następna kontrola wody odbędzie się 20 lipca.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdyni nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Co więcej, oficjalne komunikaty sanepidu potwierdzają, że woda na całym pomorskim wybrzeżu jest w ten weekend bezpieczna i wolna od niebezpiecznych cyjanobakterii. Na gdyńskich plażach nie ma śladów zielonego kożucha czy piany, co pozwala na bezstresowe korzystanie z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Gdyni są stabilne i sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi. Choć temperatury powietrza (19–20°C) oraz wody (18–20°C) nie są typowo upalne, to brak silnego wiatru (zaledwie 2 m/s) stwarza doskonałą przestrzeń do rekreacji. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego plażowicza: sytuacja nad morzem bywa dynamiczna. Zawsze przed wejściem do wody należy upewnić się, jaka flaga powiewa na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Kluczowe jest słuchanie poleceń ratowników, którzy każdego dnia dbają o bezpieczeństwo na gdyńskich plażach.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie