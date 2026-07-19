Sinice Chałupy 19.07. Czy w Chałupach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla turystów spędzających urlop w tej części Półwyspu Helskiego niedzielny poranek przynosi upragniony spokój. Po ubiegłotygodniowych nawałnicach i silnym sztormie Bernadette, a także ostatnich ostrzeżeniach przed porywistym wiatrem, Bałtyk wreszcie się uspokoił. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do kąpieli.

Oto szczegółowy stan jedynego oficjalnie monitorowanego kąpieliska w tej miejscowości:

Chałupy – wejście na plażę nr 21: kąpielisko jest OTWARTE. Na maszcie nie ma czerwonej flagi, co oznacza pełne bezpieczeństwo dla wchodzących do wody. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, a woda w morzu ma rześkie 18°C. Wiatr ucichł i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co sprzyja relaksowi bez obaw o wysokie fale. Sanepid potwierdził, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 8 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca).

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż z powodu toksycznych glonów. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano żadnych śladów zakwitu sinic. Woda jest czysta, bezpieczna i w pełni zdatna do kąpieli. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, a brak jakichkolwiek alertów oznacza, że można bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 19 lipca w Chałupach panuje stabilna, umiarkowanie ciepła pogoda z temperaturą powietrza sięgającą 20°C oraz spokojnym wiatrem (2 m/s). Choć woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C, warunki do rekreacji są optymalne. Pamiętajmy jednak, że letnia aura nad polskim morzem potrafi być kapryśna. Złota zasada każdego odpowiedzialnego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników – ich obecność na plaży to gwarancja bezpiecznego powrotu z urlopu.

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