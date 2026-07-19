Sinice Jastrzębia Góra 19.07. Czy w Jastrzębiej Górze można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Po przejściu wcześniejszego frontu burzowego i silnego wiatru Bałtyk u wybrzeży Jastrzębiej Góry znacznie się uspokoił. Czerwone flagi, które jeszcze niedawno powiewały nad wieloma kąpieliskami z powodu wysokich fal i groźnych prądów wstecznych, odeszły w niepamięć. Dziś ratownicy dają zielone światło do bezpiecznej zabawy w wodzie. Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plażę:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22 : plaża przy tym zejściu zaprasza wszystkich miłośników morskich kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C , a woda ma 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , co gwarantuje spokojną taflę wody. Sanepid ocenił jakość wody jako przydatną do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 21 lipca.

: plaża przy tym zejściu zaprasza wszystkich miłośników morskich kąpieli. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda ma . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co gwarantuje spokojną taflę wody. Sanepid ocenił jakość wody jako przydatną do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 21 lipca. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23 : doskonałe miejsce na niedzielny wypoczynek. Warunki są identyczne jak na sąsiednich plażach – termometry wskazują 20°C , a woda ma temperaturę 18°C . Przy niemal nieodczuwalnym wietrze ( 2 m/s ) kąpiel jest bezpieczna i przyjemna. Ostatnia ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła jej doskonałą jakość, a następna kontrola odbędzie się 21 lipca.

: doskonałe miejsce na niedzielny wypoczynek. Warunki są identyczne jak na sąsiednich plażach – termometry wskazują , a woda ma temperaturę . Przy niemal nieodczuwalnym wietrze ( ) kąpiel jest bezpieczna i przyjemna. Ostatnia ocena czystości wody z 17 lipca potwierdziła jej doskonałą jakość, a następna kontrola odbędzie się 21 lipca. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: kąpielisko przy ulicy Bałtyckiej również czeka na wczasowiczów z otwartymi ramionami. Powietrze o temperaturze 20°C oraz orzeźwiający Bałtyk mający 18°C tworzą optymalne warunki do rekreacji. Prędkość wiatru wynosi tu 2 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a jej przydatność do kąpieli potwierdziły badania sanitarne z 17 lipca. Kolejny pomiar zaplanowano na 21 lipca.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu plażowiczów kluczowym pytaniem podczas planowania wypoczynku jest obecność uciążliwych zakwitów sinic. Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w Jastrzębiej Górze – na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Państwowa Inspekcja Sanitarna w swoich ostatnich badaniach potwierdziła, że woda jest w pełni bezpieczna i czysta. Można zatem bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu komunikatów ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Jastrzębiej Górze oferuje stabilne warunki do wypoczynku na brzegu morza. Temperatura powietrza wynosząca 20°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr zaledwie 2 m/s) stwarza przyjemne warunki do spacerów i plażowania, choć woda o temperaturze 18°C może wydawać się nieco rześka. Choć dziś warunki są wyśmienite, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze sprawdzajmy kolor flagi wywieszonej na wieży ratowniczej bezpośrednio po przyjściu na plażę. Nawet przy spokojnym morzu, to ratownicy mają najlepszy wgląd w lokalne prądy i potencjalne zagrożenia, a ich polecenia są kluczem do bezpiecznego powrotu z wakacji.

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