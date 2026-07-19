Sinice Mechelinki 19.07. Czy w Mechelinkach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Spis treści
Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają
Dla wszystkich planujących niedzielny wypoczynek nad wodą mamy doskonałe wiadomości – tutejsza plaża jest otwarta, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeszkód do kąpieli. Po burzowym froncie wiatr niemal całkowicie ucichł, dzięki czemu tafla Zatoki Puckiej jest dziś niezwykle spokojna. Najbardziej zaskakującym parametrem jest dziś temperatura – woda w Bałtyku ma aż 22°C, podczas gdy powietrze ogrzało się jedynie do 18°C. To idealna okazja na rozgrzewającą kąpiel!
Oto szczegółowe warunki zarejestrowane na kąpielisku:
- Status kąpieliska: Otwarte dla plażowiczów.
- Temperatura wody: Bardzo ciepłe 22°C.
- Temperatura powietrza: Rześkie 18°C.
- Prędkość wiatru: Zaledwie 1 m/s (niemal bezwietrznie).
- Przydatność wody do kąpieli: Potwierdzona (oficjalna ocena czystości z 17 lipca, kolejne badanie już 22 lipca).
Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaży z powodu uciążliwych zakwitów – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Służby sanitarne bacznie monitorują stan wody w Zatoce Puckiej, a ostatnie kontrole jednoznacznie potwierdzają, że woda nadaje się do kąpieli i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Niedzielne popołudnie w Mechelinkach to świetny czas na relaks nad wodą, szczególnie dla osób unikających silnego słońca i upałów. Choć warunki po przejściu frontu się ustabilizowały, pogoda nad Bałtykiem potrafi gwałtownie się zmieniać. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być uważne obserwowanie masztu ratowniczego – wchodźmy do wody wyłącznie przy białej fladze i zawsze bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników.