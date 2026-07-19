Sinice Mechelinki 19.07. Czy w Mechelinkach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-07-19 10:06

Po sobotnim uderzeniu gwałtownego frontu atmosferycznego i burzach, które przetoczyły się przez całe Pomorze, niedziela 19 lipca przyniosła wyczekiwane uspokojenie pogody nad Zatoką Pucką. Kąpielisko w Mechelinkach jest dziś w pełni otwarte dla mieszkańców i turystów, oferując bezpieczne warunki do rekreacji nad wodą. Co najciekawsze, woda w morzu jest obecnie znacznie cieplejsza niż otaczające je powietrze.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na plaży w Mechelinkach. O warunkach kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mechelinki 19.07. Czy w Mechelinkach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla wszystkich planujących niedzielny wypoczynek nad wodą mamy doskonałe wiadomości – tutejsza plaża jest otwarta, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeszkód do kąpieli. Po burzowym froncie wiatr niemal całkowicie ucichł, dzięki czemu tafla Zatoki Puckiej jest dziś niezwykle spokojna. Najbardziej zaskakującym parametrem jest dziś temperatura – woda w Bałtyku ma aż 22°C, podczas gdy powietrze ogrzało się jedynie do 18°C. To idealna okazja na rozgrzewającą kąpiel!

Oto szczegółowe warunki zarejestrowane na kąpielisku:

  • Status kąpieliska: Otwarte dla plażowiczów.
  • Temperatura wody: Bardzo ciepłe 22°C.
  • Temperatura powietrza: Rześkie 18°C.
  • Prędkość wiatru: Zaledwie 1 m/s (niemal bezwietrznie).
  • Przydatność wody do kąpieli: Potwierdzona (oficjalna ocena czystości z 17 lipca, kolejne badanie już 22 lipca).

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaży z powodu uciążliwych zakwitów – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Służby sanitarne bacznie monitorują stan wody w Zatoce Puckiej, a ostatnie kontrole jednoznacznie potwierdzają, że woda nadaje się do kąpieli i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielne popołudnie w Mechelinkach to świetny czas na relaks nad wodą, szczególnie dla osób unikających silnego słońca i upałów. Choć warunki po przejściu frontu się ustabilizowały, pogoda nad Bałtykiem potrafi gwałtownie się zmieniać. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być uważne obserwowanie masztu ratowniczego – wchodźmy do wody wyłącznie przy białej fladze i zawsze bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników.

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