Sinice Mechelinki 19.07. Czy w Mechelinkach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla wszystkich planujących niedzielny wypoczynek nad wodą mamy doskonałe wiadomości – tutejsza plaża jest otwarta, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeszkód do kąpieli. Po burzowym froncie wiatr niemal całkowicie ucichł, dzięki czemu tafla Zatoki Puckiej jest dziś niezwykle spokojna. Najbardziej zaskakującym parametrem jest dziś temperatura – woda w Bałtyku ma aż 22°C, podczas gdy powietrze ogrzało się jedynie do 18°C. To idealna okazja na rozgrzewającą kąpiel!

Oto szczegółowe warunki zarejestrowane na kąpielisku:

Status kąpieliska: Otwarte dla plażowiczów.

Otwarte dla plażowiczów. Temperatura wody: Bardzo ciepłe 22°C .

Bardzo ciepłe . Temperatura powietrza: Rześkie 18°C .

Rześkie . Prędkość wiatru: Zaledwie 1 m/s (niemal bezwietrznie).

Zaledwie (niemal bezwietrznie). Przydatność wody do kąpieli: Potwierdzona (oficjalna ocena czystości z 17 lipca, kolejne badanie już 22 lipca).

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaży z powodu uciążliwych zakwitów – na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Służby sanitarne bacznie monitorują stan wody w Zatoce Puckiej, a ostatnie kontrole jednoznacznie potwierdzają, że woda nadaje się do kąpieli i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielne popołudnie w Mechelinkach to świetny czas na relaks nad wodą, szczególnie dla osób unikających silnego słońca i upałów. Choć warunki po przejściu frontu się ustabilizowały, pogoda nad Bałtykiem potrafi gwałtownie się zmieniać. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być uważne obserwowanie masztu ratowniczego – wchodźmy do wody wyłącznie przy białej fladze i zawsze bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników.

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