Tak zarabiają kobiety w Polsce. Ujawniły, ile dostają na konto

Tyle zarabia urzędniczka w Warszawie. Ważna jest dla niej stabilizacja

Jedną z kobiet, które opowiedziały o swojej sytuacji finansowej w rozmowie z Onetem, jest Agnieszka, która od dziewięciu lat pracuje w urzędzie miasta w Warszawie. Nie ukrywa, że jej wynagrodzenie nie należy do najwyższych, ale docenia przewidywalność i warunki zatrudnienia.

Jej miesięczna pensja wynosi 5200 zł netto. Kobieta docenia przede wszystkim stabilność zatrudnienia i możliwość pogodzenia pracy z obowiązkami rodzinnymi. Dodatkowo dorabia przy obsłudze imprez cateringowych, gdzie w jeden weekend może zarobić nawet 500 zł.

Nauczycielka zarabia 5800 zł na rękę

Swoimi zarobkami podzieliła się również Ola, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum. Ma 14-letni staż pracy i stopień nauczyciela dyplomowanego. Jej miesięczne wynagrodzenie wynosi około 5800 zł netto. Dodatkowo udziela prywatnych korepetycji z matematyki, za które pobiera 200 zł za godzinę.

Prawie 6 tys. zł na rękę w przedszkolu

Ewelina pracuje w przedszkolu pod Warszawą. Jak opowiedziała w rozmowie z Onetem, otrzymuje prawie 6 tys. zł netto miesięcznie. Na jej wynagrodzenie składają się również dodatki, m.in. motywacyjny, wiejski i za wychowawstwo. Kobieta jest zadowolona z warunków zatrudnienia i podkreśla, że może dzięki nim odkładać pieniądze.

Fizjoterapeutka zarabia nawet 11 tys. zł

Wyższe dochody osiąga Natalia, fizjoterapeutka pracująca w prywatnej przychodni. Jej wynagrodzenie zależy od liczby przyjętych pacjentów. W najlepszych miesiącach osiąga 11 tys. zł brutto, choć zdarzają się również okresy, gdy zarabia około 7 tys. zł brutto. Kobieta pracuje na B2B, dlatego nie ma gwarancji stałych dochodów. W przypadku choroby nie otrzymuje wynagrodzenia, a odwołane wizyty oznaczają dla niej stratę pieniędzy.

Historie kobiet pokazują więc, że wysokość wynagrodzenia zależy nie tylko od wykonywanego zawodu, ale również stażu pracy, miejsca zatrudnienia i wybranej formy współpracy. Jedne stawiają na stabilną pensję i przewidywalne godziny pracy, inne szukają dodatkowych źródeł dochodu lub decydują się na bardziej elastyczne rozwiązania.

Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni?

Czy kobiety zarabiają mniej od mężczyzn? Według GUS mediana wynagrodzeń brutto kobiet w kwietniu 2026 r. wyniosła 7545,48 zł, a mężczyzn -7877,52 zł.