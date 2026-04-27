Strażacy odłożyli sikawki i chwycili za maszynki. Piękny akt solidarności

Rekordowy wynik internetowej zbiórki pieniędzy

W to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, aż trudno uwierzyć. W zaledwie 9 dni udało się uzbierać ponad 250 milionów złotych dla pacjentów chorych na raka. Kwota ta ma zasilić konto Fundacji Cancer Fighters.

Wszystko zaczęło się od 11-letni Mai Mecan. Dziewczynka choruje na białaczkę szpikową, i obecnie walczy z trzecią już wznową! Wraz z raperem Bedoesem 2115 nagrała utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", który w sieci pojawił się 14 kwietnia.

Na Instagramie Bedoes 2115 zaznaczył, że cały dochód z utworu trafi do Fundacji Cancer Fighters. Niedługo potem na dość ciekawy pomysł wpadł twórca internetowy Łatwogang. Za pośrednictwem TikToka poinformował, że podoba mu się inicjatywa i za każde polubienie pod jego filmikiem będzie słuchał przez sekundę dissu na raka na żywo, a wszystkie pieniądze, które uda się zebrać podczas streama, również zostaną przekazane na wspomnianą fundację.

Challenge trwał 9 dni, podczas których akcja zyskała tak ogromną popularność, że do niewielkiego mieszkanka Łatwoganga w Warszawie tłumie przychodzili ludzie z pierwszych stron gazet! Każdy dokładał cegiełkę do zrzutki i zachęcał innych do wsparcia inicjatywy.

Gwiazdy stanęły ramię w ramie

Podczas streama działy się rzeczy wręcz niewyobrażalne. Nie dość, że pieniądze z każdym dniem płynęły coraz szerszym strumieniem, to jeszcze dochodziło do sytuacji, o których wcześniej nikt nawet nie śnił! Raper Tede po siedemnastu latach pojednał się z Peją. Doda pogodziła się z Magdą Gessler. Małgorzata Kożuchowska ponownie wcieliła się w Hankę Mostowiak i uderzyła w kartony. Mateusz z Fitlovers wyciskał Mini Majka, a Dariusz Szpakowski komentował mecz piłkarzyków!

Co więcej, w ruch poszły też maszynki do włosów. W akcie solidarności z osobami chorującymi na raka, gwiazdy straciły włosy! Na streamie głowy ogoliły m.in. Katarzyna Nosowska, Aleksandra Domańska i Maffashion.

Strażacy odłożyli sikawki, chwycili maszynki

Do akcji włączyli się również pomorscy strażacy. Oni również na moment odłożyli sikawki i chwycili za maszynki do włosów. W geście solidarności z pacjentami onkologicznymi ogolili głowy na łyso. Pod nagraniem umieszczonym w mediach społecznościowych, nie zabrakło pięknych słów.

„Szacun chlopaki Jestescie wielcy Teraz jestescie bardziej przystojniejsi Macie wielkie serca Dobro wraca Pozdrawiam” (pisownia oryginalna)

„Piękny gest,. BRAWO!”

„Brawo wielki szacun to jest coś pięknego”

„To co sie dzieje to magia”

Nikodem Rozbicki ogolił głowę na żywo na festiwalu OFF Camera