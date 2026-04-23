Śmiertelny wypadek na budowie drogi. 24-letnia Zuzanna zginęła w ułamku sekundy

Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowa Karczma. Walec drogi zabił 24-latkę

W środę, 22 kwietnia na terenie województwa pomorskiego miał miejsce fatalny w skutkach incydent na placu budowy .

. Ciężki sprzęt drogowy pozbawiony kontroli operatora zniszczył auto osobowe, niewielki obiekt i przęsła ogrodzeniowe.

W efekcie tych zdarzeń śmierć poniosła 24-latka zarządzająca ruchem, a sprawę weryfikują śledczy z prokuratorem.

Do wypadku doszło w środę około godziny 16:20 na odcinku drogi między Nową Karczmą a Skrzydłówkiem. Jak poinformowali funkcjonariusze z Kościerzyny, 38-letni operator walca podczas zjazdu ze wzniesienia utracił panowanie nad maszyną.

Rozpędzony pojazd najpierw uderzył w zaparkowanego Volkswagena Passata, a następnie w budkę i metalowe ogrodzenie. Siła uderzeń była tak duża, że elementy ogrodzenia zostały odrzucone i trafiły w 24-letnią kobietę, która znalazła się w tym miejscu w najgorszym możliwym momencie.

Ratownicy natychmiast podjęli walkę o życie poszkodowanej, jednak mimo przeprowadzonej reanimacji nie udało się jej uratować. Jak podaje „Fakt”, ofiarą jest 24-letnia Zuzanna, która pracowała przy kierowaniu ruchem na remontowanym odcinku drogi.

Tragedia na Pomorzu. Policja z Kościerzyny bada okoliczności zdarzenia

— Kierujący walcem był trzeźwy, nie był też pod wpływem narkotyków. Mężczyźnie pobrano krew do dalszych badań, natomiast walec został zabezpieczony przez policję — podał asp. szt. Piotr Kwidziński, rzecznik policji w Kościerzynie w rozmowie z "Faktem".

Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Na miejscu prowadzone są oględziny, wykonywana jest dokumentacja fotograficzna oraz szkice sytuacyjne, a także przesłuchiwani są świadkowie. Całość działań odbywa się pod nadzorem prokuratury.

