Atom fundamentem odpornej Europy. Elektrownia jądrowa na Pomorzu wkracza w kolejną fazę

W dyskusji o przyszłości energetyki jądrowej uczestniczyło ponad 500 osób z 17 krajów, w tym przedstawiciele przemysłu i liderzy branży jądrowej z kraju i ze świata. Dla Polski kluczowy jest projekt pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu, która wchodzi w kolejny etap przygotowań.

W fazie przygotowań

Przygotowania do budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino (gm. Choczewo) już trwają.

– Formalna budowa rozpocznie się w grudniu 2028 r. poprzez wylanie betonu pod pierwszy blok jądrowy. Do tego czasu potrzebujemy uzyskać odpowiednie decyzje administracyjne, z których najważniejszymi będą zezwolenie od prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz pozwolenie od Wojewody Pomorskiego właśnie na budowę – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

W drugiej połowie roku planowany jest drugi etap prac przygotowawczych, w ramach którego powstaną m.in. budynki techniczne i socjalne na potrzeby budowy. W maju PKP PLK i GDDKiA przystąpią do prac związanych z powstawaniem linii kolejowej i drogi krajowej łączącej elektrownię z drogą ekspresową S6. Urząd Morski w Gdyni planuje też kolejne prace związane z konstrukcją morską, która powstanie przy elektrowni jądrowej na potrzeby transportu jej największych elementów.

Bezpieczna i sprawdzona technologia

Inwestycje w energetykę jądrową podlegają rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa.

– W obiekcie elektrowni pracują ludzie, którzy są codziennie monitorowani pod kątem ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Wpływ na środowisko i ludzi będzie absolutnie kontrolowany i niezagrażający w żaden sposób bezpieczeństwu – uspokaja prezes Woszczyk. W elektrowni jądrowej na Pomorzu Polska zastosuje technologię od konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse-Bechtel. Na miejscu pracować będą bezpieczne reaktory trzeciej generacji plus – AP1000. To wyjątkowa na świecie technologia wyposażona w pasywne systemy bezpieczeństwa, które w razie awarii – której prawdopodobieństwo i tak jest niezwykle niskie – pozwalają na chłodzenie reaktorów nawet przez 72 godziny bez udziału człowieka i bez zasilania energią elektryczną.

Nowe miejsca pracy i rozwój regionu

Docelowo bezpośrednie zatrudnienie w pomorskiej elektrowni, w fazie eksploatacji, znajdzie około tysiąc osób.

– Średnio w trakcie budowy przewiduje się zatrudnienie na poziomie 3–4 tys. osób. W szczycie będzie to nawet ponad 10 tys. pracowników. Po uruchomieniu elektrowni i wejściu w fazę eksploatacji szacujemy zatrudnienie na poziomie 800–1000 pracowników dla tej konkretnej technologii – mówi prezes Woszczyk. Inwestycja ma funkcjonować od 60 do nawet 100 lat, co, zdaniem prezesa Woszczyka, pozwala na wieloletnią karierę zawodową nawet dla dwóch pokoleń pracowników. Dodatkowo powstający obiekt przyciągnie kolejne inwestycje energetyczne.

– Myślę, że ma tu szansę powstać takie otoczenie, które pozytywnie zmieni oblicze tego regionu przy zachowaniu jego walorów turystycznych – podsumowuje Marek Woszczyk.

