To jedno z najpiękniejszych miast woj. pomorskiego. Tu narodziła się "Solidarność"

Sztuczna inteligencja przeanalizowała setki opinii, atrakcji i walorów turystycznych, by wskazać jedno miejsce w województwie pomorskim, które wyróżnia się na tle innych. Wybór padł na Gdańsk - miasto, które zachwyca nie tylko historią i architekturą, ale także wyjątkowym klimatem nadmorskiej metropolii.

Gdańsk zachwyca o każdej porze roku

Gdańsk od lat przyciąga turystów z całej Polski i zagranicy, ale wciąż potrafi zaskakiwać. To miasto, które łączy w sobie bogatą historię, nadmorski klimat i wyjątkową architekturę. Choć wielu kojarzy je głównie z wakacyjnym wypoczynkiem, prawda jest taka, że zachwyca o każdej porze roku i za każdym razem pokazuje inne oblicze.

To jedno z najpiękniejszych miast woj. pomorskiego. Tu narodziła sie "Solidarność" [ZDJĘCIA]

Gdańsk miastem atrakcji

Spacer po Gdańsku najlepiej zacząć od jego serca, czyli Głównego Miasta. Ulica Długa i Długi Targ to wizytówka miasta - kolorowe, bogato zdobione kamienice wyglądają jak z pocztówki. Wśród nich wyróżnia się Ratusz Głównego Miasta oraz Fontanna Neptuna, symbol Gdańska. Kilka kroków dalej znajduje się słynny Żuraw nad Motławą – jeden z najstarszych dźwigów portowych w Europie.

Gdańsk to jednak nie tylko zabytki. To także miejsce, które odegrało ogromną rolę w historii Polski i świata. To właśnie tutaj, na Westerplatte, rozpoczęła się II wojna światowa. Z kolei Stocznia Gdańska stała się kolebką "Solidarności" i przemian, które zmieniły losy Europy.

Nadmorski charakter Gdańska

Nie można zapomnieć o nadmorskim charakterze Gdańska. Plaże w Brzeźnie czy Jelitkowie są szerokie i piaszczyste, a spacer brzegiem morza działa jak najlepszy reset. W okolicy niemalżej każdej plaży znajdują się restauracje i inne atrakcje w sezonie letnim, więc nawet zwykła wędrówka może okazać się nie lada przeżyciem.

Kto sławny pochodzi z Gdańska?

Kto sławny pochodzi z Gdańska?

Z Gdańska pochodzi wiele znanych postaci - zarówno historycznych, jak i współczesnych. Jedną z osób jest obecny prezydent RP Karol Nawrocki. Zostając przy scenie politycznej, okazuje się, że w Gdańsku urodził i wychował się również obecny premier RP Donald Tusk.