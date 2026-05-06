Załamanie pogody w Polsce. IMGW ostrzega przed burzami i gradem

Prognoza pogody na 7 maja. IMGW zapowiada burze i grad

Jak podaje IMGW, czwartek, 7 maja upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, choć lokalnie możliwe będą przejaśnienia. W wielu częściach kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie mogą wystąpić burze, miejscami także z gradem.

Temperatura będzie wyraźnie zróżnicowana w zależności od regionu – na północy wyniesie około 9–12°C, w centrum sięgnie około 17°C, natomiast na południowym wschodzie może wzrosnąć nawet do 23–25°C.

Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, jednak w czasie burz może chwilami przybierać na sile.

Pogoda w nocy z czwartku na piątek. Spore spadki temperatur

W nocy utrzyma się duże zachmurzenie, choć miejscami możliwe będą rozpogodzenia. W niektórych regionach pojawią się opady deszczu, a na południowym wschodzie również burze.

Temperatura minimalna wyniesie przeważnie od 3 do 7°C, cieplej będzie na południowym wschodzie – od 9 do 13°C, natomiast najchłodniej zapowiada się na Pomorzu, gdzie lokalnie może być około 2°C.

Wiatr pozostanie słaby lub umiarkowany, a podczas burz może być chwilami porywisty.

Piątek 8 maja z ochłodzeniem. Gdzie spadnie deszcz?

Piątek, 8 maja przyniesie sporo chmur, ale pojawią się też chwilowe przejaśnienia. W wielu miejscach prognozowane są przelotne opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich nadal możliwe będą burze, zwłaszcza w pierwszej części dnia.

Temperatura maksymalna będzie niższa – od 8–12°C na północy, około 15°C w większości kraju, do 18–20°C na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w trakcie burz może okresowo się nasilać.

Prognoza pogody dla Warszawy. Temperatury w stolicy mocno spadną

W czwartek, 7 maja w Warszawie dominować będzie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Możliwe są przelotne opady deszczu, a także niewielkie ryzyko burzy. Temperatura wzrośnie do około 23°C, a wiatr będzie słaby lub umiarkowany.

W nocy zachmurzenie utrzyma się, mogą wystąpić opady deszczu, a temperatura spadnie do około 9°C.

W piątek, 8 maja nadal będzie sporo chmur, możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura obniży się do około 16°C, a wiatr pozostanie słaby i umiarkowany.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie