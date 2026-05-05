To najpiękniejsze jezioro kraju. Ma krystalicznie czystą i błękitną wodę!

Bajkowy krajobraz w środku Alp

Jezioro Blausee położone jest w regionie Kandertal w Berneńskim Oberlandzie. Otacza je gęsty las, który tworzy niemal magiczną scenerię - szczególnie jesienią, gdy liście przybierają złote i czerwone odcienie. Jezioro nie jest duże, bo ma zaledwie około 0,64 hektara powierzchni, ale jego urok przyciąga turystów z całego świata. Co ciekawe, odwiedzający mogą skorzystać z wielu atrakcji:

spacer po okolicy,

rejs łodzią,

odpoczynek na ławkach wśród natury,

restauracja serwująca lokalne specjały, w tym świeżego pstrąga.

Lazurowa woda wygląda nierealistycznie

Największą zagadką Blausee jest jego intensywnie błękitno-turkusowy kolor. To efekt wyjątkowej czystości wody oraz obecności minerałów, które odbijają światło w specyficzny sposób. Dzięki temu jezioro wygląda niemal jak podświetlone od środka. Dodatkowo temperatura wody utrzymuje się przez cały rok na poziomie około 6–8°C, co sprzyja jej przejrzystości. Fotografie tego wyjątkowego miejsca znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Blausee. Lazurowe jezioro w Szwajcarii [ZDJĘCIA]

8

Romantyczna legenda znad jeziora Blausee

Z Blausee związana jest poruszająca legenda, która dodaje temu miejscu jeszcze więcej uroku. Według opowieści w okolicy żyła kiedyś młoda dziewczyna zakochana w pasterzu. Ich miłość była szczęśliwa, jednak pewnego dnia ukochany zginął tragicznie.

Zrozpaczona dziewczyna codziennie przychodziła nad jezioro i opłakiwała swoją stratę. Jej łzy miały sprawić, że woda nabrała niezwykłego, błękitnego koloru. Według legendy jej duch do dziś spoczywa na dnie jeziora i właśnie dlatego Blausee ma tak hipnotyzującą barwę.

Tajemnicza rzeźba na dnie jeziora

Na dnie Blausee znajduje się figura przedstawiająca młodą kobietę - to właśnie symbol legendarnej dziewczyny, której łzy miały nadać jezioru jego niezwykły, błękitny kolor. Autorem tej instalacji jest szwajcarski artysta Raphael Fuchs.

Rzeźba została umieszczona pod wodą w taki sposób, aby była widoczna dla odwiedzających - szczególnie podczas rejsów łodzią. Dzięki krystalicznej przejrzystości jeziora figura sprawia wrażenie niemal zawieszonej w przestrzeni.