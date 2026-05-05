Wakacje last minute na Allegro. Można już rezerwować

Wakacje dostępne "od ręki" na Allegro

Allegro to platforma, która kojarzy się raczej z zakupami online. Najczęściej poszukujemy tam butów, środków czystości, narzędzi czy sprzętów elektronicznych. Okazuje się jednak, że niebawem będzie można zakupić tam również wycieczki zagraniczne!

Nowa usługa skupia się na ofertach last minute, czyli tych najbardziej pożądanych przez Polaków szukających okazji i spontanicznych wyjazdów. Na start użytkownicy mogą wybierać spośród propozycji obejmujących ponad 800 hoteli w 27 krajach. Dostępne są zarówno klasyczne wyjazdy wypoczynkowe, jak i wycieczki objazdowe, dopasowane do różnych budżetów i stylów podróżowania.

Dynamicznie realizujemy strategię rozwoju usług na Allegro, poszerzając ofertę o nowe współprace. Naszym celem jest zbudowanie wiodącej platformy w Polsce do zakupu wyjazdów zagranicznych, zapewniającej 15 mln klientów Allegro wygodny dostęp do sprawdzonych ofert turystycznych. Polacy coraz chętniej kupują wakacje przez Internet, dlatego widzimy duży potencjał i kluczową rolę Allegro w digitalizacji segmentu turystycznego [...] - relacjonował Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Nowy kierunek rozwoju platformy Allegro

Co ciekawe, wejście w turystykę nie jest przypadkowe. Rynek wyjazdów zorganizowanych w Polsce dynamicznie rośnie – jego wartość w 2025 roku szacowana jest na około 27 miliardów złotych, co oznacza wzrost o blisko 20% rok do roku. Coraz więcej osób decyduje się także na zakup wakacji online.

Allegro informuje w informacji prasowej, iż już wcześniej obserwowało ogromne zainteresowanie kategorią turystyczną. Tylko w lipcu ubiegłego roku odnotowano aż 1,1 mln transakcji związanych z podróżami. Teraz firma chce wykorzystać ten potencjał i zaoferować użytkownikom coś więcej niż same akcesoria.

ITAKA gwarantem jakości

Kluczowym partnerem projektu została ITAKA – największe biuro podróży w Polsce, które może pochwalić się 37-letnim doświadczeniem i ponad 13 milionami obsłużonych klientów. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do sprawdzonych kierunków i standardów obsługi, a sama platforma zyskuje wiarygodność już na starcie.

Dodatkowe korzyści dla użytkowników Allegro Smart!

Na nowych rozwiązaniach skorzystają także subskrybenci Allegro Smart!. Za zakup wycieczki otrzymają Smart! Monety, których wartość wynosi około 1% ceny wyjazdu. W praktyce oznacza to realne oszczędności i odzyskanie części kwoty wydanej na wakacje na inne zakupy.