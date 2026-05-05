Boże Ciało 2026. Kiedy wypada święto?

W 2026 roku Boże Ciało obchodzimy 4 czerwca (czwartek). To jedno z tych świąt, które zawsze przypadają w środku tygodnia, co daje świetną okazję do wydłużenia odpoczynku. W Polsce jest to dzień ustawowo wolny od pracy, więc większość osób ma już zagwarantowany jeden dzień przerwy. Co jednak zrobić, aby zyskać aż 4 dni laby?

Cztery dni wolnego? Wystarczy jeden dzień urlopu

Aby skorzystać z długiego weekendu, wystarczy wziąć wolne w piątek, 5 czerwca. W praktyce oznacza to:

czwartek (4 czerwca) – Boże Ciało (dzień wolny),

piątek (5 czerwca) – urlop,

sobota (6 czerwca),

niedziela (7 czerwca).

W efekcie otrzymujemy cztery dni odpoczynku z rzędu, co dla wielu osób może być idealną okazją na krótki wyjazd lub regenerację. Oczywiście taki scenariusz dotyczy osób, które mają wolne weekendy. Ci, którzy pracują również w soboty i niedzielę, muszą wziąć urlop także na te dni.

Dni wolne od pracy 2026. Jak sprytnie zaplanować długie weekendy?

Czerwcówka 2026. Idealny moment na pierwszy letni wyjazd

Długi weekend na początku czerwca to dla wielu Polaków symboliczne otwarcie sezonu wakacyjnego. Pogoda jest już zazwyczaj sprzyjająca, a popularne kierunki – zarówno nad morzem, jak i w górach – nie są jeszcze tak zatłoczone jak w szczycie wakacji. Tym samym to dobry czas na:

wyjazd nad Bałtyk,

wypoczynek w uzdrowiskach,

city break w Polsce lub za granicą,

aktywny weekend na łonie natury.

Pamiętajcie jednak, by rezerwacji w hotelu dokonać jak najwcześniej. Bliżej terminu ceny mogą być wyższe oraz oczywiście dostępność ofert może być mniejsza.

