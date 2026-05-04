Te kierunki studiów dają krocie zaraz po obronie. Mowa nawet o kilkunastu tysiącach złotych

Anastazja Lisowska
2026-05-04 7:23

Czas matur oznacza nie tylko stres przed egzaminami, ale również moment podjęcia decyzji o dalszej ścieżce kształcenia. Współcześni maturzyści, wybierając kierunek studiów, zwracają uwagę nie tylko na własne pasje, ale też na perspektywy finansowe. Istnieją profesje, które gwarantują znakomite wynagrodzenie tuż po uzyskaniu dyplomu. W skrajnych przypadkach można zarabiać blisko 18 tysięcy złotych miesięcznie. Sprawdziliśmy zestawienie najbardziej opłacalnych wyborów edukacyjnych.

Matura 2026 i wybór studiów

Egzamin dojrzałości w 2026 roku jest już tuż-tuż, a przystąpienie do matury to dla młodych ludzi ogromne wyzwanie, ale też czas, gdy muszą określić swoją przyszłość zawodową. Współcześni licealiści i technicy bardzo rozważnie podchodzą do wyboru studiów. Nie kierują się już wyłącznie pasją, ale skrupulatnie badają zapotrzebowanie pracodawców i perspektywy finansowe. To właśnie w tym okresie młodzież intensywnie kalkuluje, jaka ścieżka akademicka zagwarantuje im w przyszłości stabilny byt i wysokie dochody.

Najlepsze kierunki studiów dla wysokich zarobków

Decyzja o wyborze uczelni bywa trudna, ponieważ łączy w sobie osobiste preferencje z chłodną kalkulacją dotyczącą przyszłej kariery i pensji. Z tego względu warto przeanalizować te gałęzie edukacji, które uchodzą za najbardziej obiecujące na współczesnym rynku pracy. Serwis Business Insider opracował ranking najbardziej rentownych, darmowych kierunków studiów, bazując na informacjach z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Szczegółowe dane dotyczące mediany wynagrodzeń brutto oraz konkretne nazwy tych kierunków dostępne są w naszej galerii fotografii.

Najbardziej opłacalne kierunki studiów

Wymierające kierunki studiów na polskich uczelniach

W niedalekiej przeszłości pewne kierunki akademickie przyciągały tłumy kandydatów, gwarantując rzekomo bezpieczną posadę. Obecnie realia rynkowe uległy drastycznej transformacji, a wiele dawnych "hitów" edukacyjnych odeszło w zapomnienie. Przyczyny tego zjawiska są zróżnicowane – od postępującej cyfryzacji po zupełnie nowe oczekiwania biznesu. Jakie dziedziny tracą na znaczeniu?

  • Studia filologiczne i lingwistyczne
  • Niektóre gałęzie humanistyki i kulturoznawstwa
  • Ogólne nauki przyrodnicze pozbawione wąskich specjalizacji
  • Studia na kierunku zarządzanie
  • Europeistyka
  • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
