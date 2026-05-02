Młody kierowca nie żyje. Czołowe zderzenie z wozem strażackim

Tragiczny wypadek pod Kościerzyną

Do wypadku doszło w sobotę (2 maja) około godz. 15 na trasie Nowa Karczma – Grabówko.

22-letni kierowca volkswagena zjechał na przeciwległy pas i uderzył w wóz OSP.

Pojazd strażaków marki Scania poruszał się prawidłowo.

Kierowca samochodu osobowego został zakleszczony, a mimo reanimacji zmarł.

W sobotę (2 maja) pod Kościerzyną rozegrał się dramat. Około godziny 15 na drodze z Nowej Karczmy do Grabówka samochód osobowy zderzył się czołowo z wozem OSP Grabowo Kościerskie.

„22-letni mieszkaniec powiatu gdańskiego, jadąc samochodem marki Volkswagen, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki Scania. W wyniku zdarzenia 22-latek został zakleszczony. Strażacy udzielili mu pomocy przedmedycznej. Niestety, pomimo reanimacji, mężczyzna zmarł”

– przekazał w rozmowie z Radiem Gdańsk asp. szt. Piotr Kwidziński z KPP w Kościerzynie. Pasażer volkswagena trafił do szpitala.

Czytaj też: Tragedia na jeziorze Salińskim. Łódź poszła na dno, dwie osoby nie żyją

Strażacy z OSP Grabowo Kościerskie jechali na Dzień Strażaka

Żaden z druhów ochotników nie odniósł obrażeń w tym zdarzeniu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal weekend.fm, strażacy byli w drodze na uroczyste obchody Dnia Strażaka.