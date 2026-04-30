Najpiękniejsza wieś w powiecie słupskim. Została założona w XVI wieku

W Polsce znajduje się kilka tysięcy wsi, z których każda ma swoją własną historię, charakter i tradycje. Wiele z nich zachwyca malowniczym położeniem – wśród jezior, lasów czy pagórków – inne przyciągają unikalną architekturą, zabytkami lub żywą kulturą lokalną. Choć często pozostają poza głównymi szlakami turystycznymi, to właśnie tam można odnaleźć spokój, autentyczność i ślady dawnych sposobów życia, które wciąż są obecne w codzienności mieszkańców. Niejednokrotnie pisaliśmy już o najpiękniejszych wsi w różnych regionach Polski:

Dziś natomiast udamy się w kierunku północy, bowiem właśnie tam w woj. pomorskim w powiecie słupskim można natknąć się na wyjątkowo piękną wieś o nazwie Kluki!

Kluki najpiękniejszą wsią w powiecie słupskim

Kluki to słowiańska wieś na północy kraju, która zlokalizowana jest tuż nad jeziorem Łebsko (obszar Słowińskiego Parku Narodowego), na wysokości 2–5 m n.p.m. Jak więc można się domyślać, położenie w takim miejscu już sprawia, że miejscowość zachwyca samymi widokami.

Wieś założona w XVI wieku

Pierwsze osadnictwo w tym miejscu datuje się na XVI wiek, kiedy pojawiły się tu niewielkie zagrody położone nad wspomnianym wcześniej jeziorem Łebsko. Wczesna osada rozwijała się stopniowo, a jej struktura była rozproszona - gospodarstwa powstawały na suchych wyniesieniach terenu, pomiędzy terenami podmokłymi i torfowiskami. Fotografie wsi znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Atrakcje we wsi. Co oferuje miejscowość Kluki?

Położone w sercu Słowińskiego Parku Narodowego Kluki to niewielka wieś o niezwykle bogatej historii i wyjątkowym charakterze. Choć dziś liczy zaledwie kilkudziesięciu mieszkańców, przyciąga turystów z całej Polski. Co więc zobaczyć na miejscu?

Skansen - Muzeum Wsi Słowińskiej

Platforma widokowa na jezioro Łebsko

Słowiński Park Narodowy

Szlaki piesze i rowerowe.