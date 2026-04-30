Niezwykły widok w Lęborku. Tak mieszkańcy miasta oddali hołd zmarłemu 36-latkowi

Jeszcze przed uroczystościami żałobnymi fundacja TeamLitewka wystosowała ogólnopolski apel. Organizacja poprosiła, aby zrezygnować z kupowania tradycyjnych wieńców na rzecz dowolnego gestu dobroci, co miało stanowić bezpośrednią kontynuację misji zmarłego Łukasza Litewki.

"Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. (…) Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli"

Zbiórka dla zwierząt w Lęborku. Mieszkańcy odpowiedzieli na apel

Prośba organizacji spotkała się z natychmiastowym odzewem społeczności na Pomorzu. Za sprawą lokalnego radnego Patryka Biangi uruchomiono specjalną zbiórkę dedykowaną bezdomnym czworonogom. Most na ulicy Staromiejskiej wypełniła się jedzeniem dla psów i kotów, a z pozostawionych puszek uformowano symboliczne serca. Całość zgromadzonych produktów zostanie wkrótce przekazana do miejskich schronisk.

Tragiczny wypadek Łukasza Litewki. Poseł spoczął na cmentarzu

Ostatnie pożegnanie parlamentarzysty, zorganizowane z państwowymi honorami, miało miejsce w środę, 29 kwietnia. Łukasz Litewka został potrącony przez samochód, gdy poruszał się rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Mimo podjętych działań nie udało się go uratować. Mężczyzna słynął ze swojego zaangażowania społecznego, nieustannie wspierając leczenie dzieci oraz ochronę zwierząt.

Ostatnia droga Łukasza Litewki