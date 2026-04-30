Nowy gatunek w gdańskim zoo. Czy to najmniejsze drapieżniki świata?

Mangusteczki karłowate w gdańskim zoo. Przyjechały z holenderskiego ogrodu

W Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym pojawiły się nowe, nietuzinkowe zwierzęta, które od razu przyciągnęły uwagę odwiedzających. To mangusteczki karłowate – najmniejsze przedstawicielki swojej rodziny. Do Gdańska trafiły z ogrodu zoologicznego Hof van Eckberge i bardzo szybko zaaklimatyzowały się w nowym otoczeniu.

Choć nie imponują rozmiarami, wyróżniają się ogromną energią i wyrazistym charakterem. Nowi mieszkańcy zoo należą do najmniejszych drapieżników na świecie, a ich życie społeczne potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych opiekunów.

– Przyjazd mangusteczek karłowatych to dla nas nowy gatunek i krok w rozwoju kolekcji małych drapieżników. Gatunek ten, choć niewielki, ma bardzo fascynujące relacje społeczne - mówi Emilia Salach, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Egzotyczne drapieżniki z Afryki. Zaskakują niezwykłą ruchliwością

Mangusteczki karłowate wywodzą się z Afryki Subsaharyjskiej, gdzie zamieszkują obszary sawann i półpustyń. W naturalnym środowisku żyją w dobrze zorganizowanych grupach rodzinnych, w których każdy osobnik pełni określoną rolę – od opieki nad młodymi po czuwanie nad bezpieczeństwem całego stada.

Nowe zwierzęta szybko odnalazły się w gdańskim zoo i już prezentują swoje typowe zachowania. Są bardzo ruchliwe, czujne i niezwykle dociekliwe. Trudno je uchwycić w bezruchu, bo niemal nieustannie są aktywne.

– To niezwykle aktywne i inteligentne zwierzęta. Praktycznie cały czas pozostają w ruchu, komunikują się ze sobą i współpracują. Ich interakcje społeczne są złożone, żyją w grupach rodzinnych, a do nas przyjechała grupa kawalerska - mówi Beata Kuźniar, kierownik sekcji zwierząt drapieżnych.

Kiedy można oglądać mangusteczki karłowate? Wymiary i dieta zwierząt

Dorosłe osobniki osiągają jedynie 20–30 cm długości ciała (bez ogona) i ważą około 200–300 gramów. Mimo niewielkich rozmiarów są sprawnymi drapieżnikami – ich dieta opiera się głównie na owadach, ale uzupełniają ją także korzeniami, bulwami i owocami.

Mangusteczki prowadzą dzienny tryb życia, dlatego najłatwiej obserwować je właśnie w ciągu dnia. Ich zachowanie potrafi przyciągnąć uwagę na dłużej, więc warto wybrać się do zoo i zobaczyć je na żywo.

Gdański Ogród Zoologiczny działa przez cały rok. Od maja odwiedzający mogą przychodzić codziennie w godzinach od 9:00 do 19:00, przy czym ostatnie wejście możliwe jest do godziny 18:00.

